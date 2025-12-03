冷空氣最強襲！今晨低溫下探14°C 北台有雨、南北溫差大

【記者黃泓哲／台北報導】受到東北季風影響，加上水氣逐漸減少，今日（12月4日）清晨冷空氣影響最明顯，全台各地低溫落在15°C至18°C，西半部甚至下探14°C。沿海空曠地區、近山區平地更容易出現更低溫。氣象署提醒，今天基隆北海岸、宜蘭仍有局部短暫雨，花蓮、台東、恆春半島，以及大台北與中南部山區也有零星降雨，其他地區則為多雲到晴，整體天氣偏冷。

今日白天北部與宜花高溫僅19°C至21°C，中南部及台東約24°C至25°C，南北溫差明顯。氣象署表示，雖然白天已有短暫回溫，但夜晚到清晨仍是最冷時段，輻射冷卻效應強，使得氣溫一路往下滑。前氣象局長鄭明典也指出，因冷空氣南下明顯，「0度線」正迅速往南推移，象徵中層冷空氣大範圍籠罩華南與台灣周邊。

鄭明典解釋，衛星雲圖中「藍綠交界」代表0度線位置，隨夕陽西下，冷空氣快速增強。他也回應部分民眾疑問，強調衛星圖的「綠色」不是冷空氣本身，而是代表特定溫度範圍，不過從朝鮮半島整片呈現低溫區域，可看出強冷空氣威力。氣象署提醒，今晚到明晨仍是這波冷空氣最強時段，尤其西半部低溫可能再度下探14°C，民眾務必注意保暖。

展望後續天氣，氣象署指出，周五東北季風持續影響，北台灣、宜蘭、大台北山區及東部仍有局部短暫雨，其他地區早晚依舊偏涼。到了6日、7日，水氣減少、東北季風稍減弱，各地天氣才會逐漸回穩，白天氣溫回升，不過早晚依然偏冷，中南部仍有大日夜溫差。

下周一、周二（12月8日、9日）另一波水氣接近，東北季風再增強，桃園以北、東半部與恆春半島會有局部降雨，北部與東北部天氣再轉涼。到了10日，水氣再度減少，各地恢復多雲到晴，僅迎風面零星降雨，整體氣溫回升。氣象署提醒民眾，近期溫差大、冷空氣反覆，外出記得多帶件外套。

未來降雨趨勢。氣象署提供

未來溫度趨勢。氣象署提供

