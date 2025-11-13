冷空氣朝台灣殺來！挑戰「首波冷氣團」 影響時序一次看

下週一東北季風南下，強度將挑戰入秋後首波冷氣團。（圖／中央氣象署）





鳳凰颱風減弱熱帶性低氣壓後，與大氣風場幅合，北部在週四（13日）、週五（14日）會持續有大雨或豪雨的情況發生，週六以後東北季風減弱，天氣才會比較穩定，但是週一另一波東北季風增強，低溫下探18度，週二、週三甚至下探15～16度，直逼冷氣團。

中央氣象署指出，週五（14日）受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，桃園以北、東北部、東部有短暫陣雨，週六（15日）、週日（16日）東北季風稍減弱，北部及東北部氣溫逐漸回升，17日起東北季風再增強，各地天氣再度轉涼。

氣象專家林得恩表示，下一波東北季風，預計下週一（17日）接著南下，北部、東半部地區雨勢略增，且這波冷空氣可能會是入秋以來，降溫最為明顯的一波，台灣各地低溫跌到攝氏16度至18度或以下，局部地區最低溫有機會下探至攝氏15度，直逼大陸冷氣團等級。

氣象專家賈新興指出，17日、18日受到偏強東北季風或第一波大陸冷氣團影響的機率，18日中午前，新竹以北部分空曠地區，可能下探14度，且有局部短暫雨發生，午後竹苗以南山區及花東山區有零星短暫雨。

賈新興分析，下週三（19日）各地恢復晴朗穩定的天氣，下週五（21日）起東北季風再度南下，台南以北與宜花東又會出現局部短暫雨。賈新興也提醒超過5天後的預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。

根據中央氣象署定義，大陸冷氣團定為台北日最低溫大於攝氏12度，小於或等於攝氏14度。

