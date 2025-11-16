冷空氣殺來！11/18急凍探17度 一路冷至少3天

把握今日好天氣！天氣風險分析師廖于霆指出，今（16日）天氣舒適，明天開始北東變天，全台逐漸降溫，18日晚間起變冷，回暖要等到20日以後。

天氣風險分析師廖于霆指出，明天開始北東變天，全台逐漸降溫。（示意圖／中天新聞）

民間氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」分析師廖于霆表示，今天受偏東風影響，各地天氣晴到多雲，北部東北部白天高溫可以來到25至27度，中南部及東南部高溫28至30度。到了明天清晨，東北季風南下，北部東北部會轉為陰陣雨天氣，氣溫將從早一路下滑，中南部及東南部沒太多變化，仍是晴時多雲，但氣溫也會逐漸下滑。

廖于霆表示，這波進入秋冬以來最強的冷空氣，星期一（17日）各地低溫大概19-23度，到了18日晚間，北部東北部低溫剩下17度，中南部低溫17至19度。東南部低溫在20度上下。19日晚間，北部東北部低溫15至16度，中南部低溫16至18度，東南部低溫20度左右。

至於這波冷空氣何時會減弱？廖于霆表示，要到20日以後，冷空氣減弱，各地低溫才會以每天一度的速度回升。高溫部分，北部東北部20日前高溫17至18度，中南部高溫大約21至24度。

