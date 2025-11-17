冷空氣殺到台灣！北部今晚急凍轉雨 氣象局示警：周三清晨最寒

（記者許皓庭／綜合報導）受到今年入秋以來最強一波冷空氣影響，中央氣象署指出，北台灣從今（17）日下午起明顯轉涼，桃園以北及宜蘭率先感受降溫與降雨變化，氣溫將在夜間下滑至19至20度。氣象署也提醒，周三、周四清晨是本波冷空氣最強時段，中部以北與宜蘭低溫僅約15至17度，南台灣也將降至18至19度，各地明顯轉冷。

圖／中央氣象署指出，北台灣從今（17）日下午起明顯轉涼，周三、周四清晨是本波冷空氣最強時段。（翻攝 中央氣象署 網站）

氣象署表示，今早起受東北季風增強帶動，北台灣雲量增加，迎風面水氣越晚越多，基隆北海岸、宜蘭以及大台北山區的降雨時間較長，局部地區有出現大雨的可能。桃園以北亦會出現短暫雨，竹苗與花蓮為局部降雨，台東、恆春半島以及中南部山區則可能有零星降雨。其他地區白天仍有短暫晴朗空檔，但午後水氣將明顯增多。

氣象署預報員葉致均說明，冷空氣目前位於長江口一帶並持續往南推進，預計在今下午至晚間逐步影響台灣北部，並一路向南擴散。北部及東半部從下半天起降雨比例提高，氣溫同步下滑；中南部天氣則較為穩定，不過也會感受到明顯轉涼。

葉致均指出，今天上半天北部仍有26至28度，中南部及花東在30度左右，但從午後開始會逐步降溫。明天北部與宜蘭整天氣溫不超過20度，中南部白天高溫也將下滑至22至25度。預計周三、周四清晨最冷，中部以北與宜蘭最低溫落在15至17度，其他地區約18至19度。周五冷空氣稍弱，周六高壓東移，各地溫度才會明顯回升。

圖／預計周三、周四清晨最冷，周五冷空氣稍弱，周六高壓東移，各地溫度才會明顯回升。（翻攝 報天氣 – 中央氣象署 Facebook）

除了氣溫變化，前氣象局長鄭明典今日也在社群平台分享最新衛星雲圖，指出「雲街」現象明顯，代表冷空氣正在通過暖水面。他說，冷空氣在流經較暖的海面時，水氣會形成一點點的小積雲，再在風場帶動下排列成整列雲帶，因此能從衛星影像判定冷空氣的範圍與前緣位置。他並以箭頭標示疑似冷空氣的明顯界線，提醒民眾注意變化。

圖／鄭明典今日也在社群平台分享最新衛星雲圖，指出「雲街」現象明顯，代表冷空氣正在通過暖水面。（翻攝 鄭明典 Facebook）

氣象署表示，目前所見的雲帶與地面觀測資料均顯示，這波東北季風為今秋以來最冷、最強的一次。北台灣將從今晚起降溫並轉為濕涼天氣，其他地區雖降幅較小，但早晚溫差加大，建議民眾留意保暖。

本波冷空氣預計影響至周五，周末起大範圍回暖，但北部、東部仍不排除零星雨情，提醒民眾留意最新氣象資訊。

