冷空氣減弱回暖！中南部飆30度 下週熱帶擾動恐有颱風

中央氣象署表示，今天環境仍吹東北季風，早晚偏涼，各地低溫約17至19度。隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度回升，北部及宜蘭約22、23度，花東24、25度，中南部可來到26、27度，感受較溫暖舒適。

降雨方面，各地雲量仍偏多，迎風面基隆北海岸、宜花地區及大台北山區有短暫雨，桃園以北、台東及恆春半島偶有零星降雨，其他地區為多雲。若低溫與水氣配合，中部海拔3500公尺以上高山有結冰、霧淞或零星降雪機率。

氣象署預報員蔡伊其指出，週六至週日東北季風持續減弱，各地氣溫逐漸回升，屆時北部白天可達26至27度，中南部更有29至30度高溫，呈現溫暖好天氣。基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部短暫雨，東部、東南部及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

廣告 廣告

下週一起另一波東北季風增強，北部及宜蘭天氣逐漸轉涼，北部低溫約17度。這波東北季風強度不高，降溫速度較緩慢，中南部要到週二才會感受涼意，白天降至26至27度。迎風面桃園以北及東半部、恆春半島降雨機率增加，尤其基隆北海岸、東北部地區及大台北山區雨勢較持續。

下週二至週四東北季風持續影響，北部及宜蘭天氣較涼，其他地區早晚亦涼。週二各地大多為多雲到晴，基隆北海岸及東半部有局部短暫雨；週三、四桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲。下週五至週日東北季風減弱，各地氣溫回升，大多為多雲到晴，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨。

值得注意的是，氣象署指出，目前模式預測下週在菲律賓到關島一帶有熱帶擾動發展機會。預報員蔡伊其表示，就算未來發展成熱帶系統，也會因冬季北方系統較強，導致熱帶系統移動方向偏南，是否形成颱風及後續路徑仍需持續觀察。

空氣品質方面，今天受東北季風影響，迎風面擴散條件佳，南部位於下風處污染物易累積。竹苗、宜蘭、花東為良好等級；北部、中部、雲嘉南及離島為普通等級；高屏空品區達橘色提醒等級。

更多品觀點報導

今起回暖！但馬上又有一波冷空氣 變天時間曝光

冷！最強冷空氣來襲！北部低溫驟降至12度

