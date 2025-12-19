冷空氣減弱回暖 吳德榮：21日北部轉濕涼

（中央社記者黃巧雯台北19日電）氣象專家吳德榮表示，今天冷空氣略減弱，因雲多輻射冷卻也弱，低溫明顯回升，山區及東半部有局部雨；21日東北季風等級冷空氣南下，北部、東半部轉局部短暫雨、北台灣轉涼。

根據中央氣象署網站顯示，今晨平地最低溫為新竹縣關西鎮攝氏15.2度；苗栗縣西湖鄉15.9度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」專欄指出，今晨觀測資料顯示，中高雲由南海移入、結構鬆散，伴隨的降水回波偏弱，山區及東半部有局部雨。

他表示，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今、明天中高雲從南海北上，台灣上空雲層增多，山區及東半部有局部短暫雨，其他平地也有偶飄零星小雨的機率，白天舒適、早晚略偏涼。

各地區氣溫部分，吳德榮指出，預計今天北部17至25度、中部17至26度、南部17至27度，及東部17至26度。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，21日「東北季風」等級的冷空氣南下，迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨、北台轉涼。

吳德榮提到，22日季風漸轉乾，北台雨後轉多雲、仍偏涼，東半部則有局部短暫雨的機率，而21日、22日中南部受影響皆輕微、晴朗穩定。23日季風減弱，各地晴朗、氣溫回升。

他指出，24、25日另一波比前波稍強又較濕的冷空氣南下，目前模擬仍屬「東北季風」等級，迎風面北部、東半部轉有局部雨，北台轉濕涼微冷，其他地區氣溫略降。（編輯：黃名璽）1141219