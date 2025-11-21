冷空氣減弱白天氣溫回升 迎風面零星有雨
中央氣象署表示，今天(22日)受到東北季風影響，台灣北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚也偏涼，低溫約攝氏15至19度。隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升，北部及宜花高溫約21到24度，中南部及台東可來到26到28度，感受較溫暖舒適。
降雨方面，迎風面雲量仍偏多，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部短暫雨，大台北、花東及恆春半島偶有零星降雨，而其他地區為多雲到晴可見陽光的天氣。離島天氣：澎湖晴時多雲，21至23度；金門晴時多雲，15至22度；馬祖晴時多雲，15至19度。
風浪方面，桃園至彰化、恆春半島及蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖有局部平均風６級或陣風8級左右強風發生的機率；沿海浪高約2至3米，海邊活動請多加留意。(編輯：宋皖媛)
