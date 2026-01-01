冷空氣源源不絕！3地區迎「嚴寒8度低溫」最冷時間曝

明日起受強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷。（圖／東森新聞）





冷空氣源源不絕！綜合中央氣象署及氣象粉專分析，明日起受強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，其中平原空曠地區、內陸近山區及花東縱谷區有機會出現8至10度嚴寒低溫。

中央氣象署指出，明（2）日起至周日清晨受強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，預測中部以北、宜蘭及金門低溫約在10至14度，且到了下周一（5日）將有另一波大陸冷氣團南下，北部、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，苗栗以南日夜溫差大，預計將持續影響至下周六。

未來氣溫趨勢。（圖／中央氣象署）

3地迎嚴寒低溫

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也發文表示，首波強烈冷氣團開始南下，各地風勢同步增強，明日至周六是最寒冷時刻，各地低溫預估10至13度，而平原空曠地區因輻射冷卻效應、內陸近山區及花東縱谷區因地形關係，於深夜至清晨期間有機會下探8至10度嚴寒低溫。

氣象粉專接著指出，下周一夜晚還有另一波強冷空氣南下，且後續還會有幾波源源不絕補充，將導致1月上旬偏冷機率高，提醒民眾做好保暖準備。

各地氣溫變化。（圖／翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急 臉書）

