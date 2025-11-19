冷空氣發威掉剩12度！超商驚見「圍巾39、羽絨衣178元」他秒扛整箱回家

記者李育道／台北報導

冷空氣來襲，涼意明顯，台南以北低溫清晨僅剩15度，新北市石門甚至出現12.4度低溫，不少民眾開始添購保暖衣物，為搶這波商機，全家便利超商近日進行優惠打折，一名網友分享圍巾一條只要全家行動購1點+39元就買得到，兒童羽絨衣店面價也只要178元，相當划算。

有網友在臉書社團「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」表示，近日全家便利商店在做優惠，兒童羽絨衣店面購買只要178元，圍巾店內價雖然要229元，但若搭配全家行動購點數就只要1點+39元，相當划算，「買了三件（兒童羽絨衣）給2位狗狗寶貝穿，因為寵物的羽絨衣非常的不透氣又貴，這款超舒服的，另一件讓貓當墊子。圍巾也買一箱當貓狗墊子，Cp值100分」。

文章曝光後，立刻引起熱論，網友紛紛留言「好聰明欸！給寵物用，我怎麼沒想到啦～」、「草屯都買不到…店家說草屯所有門市都沒賣羽絨外套」、「我也有買 39元有夠便宜」、「圍巾材質很可以，我也買了2條」、「感謝分享，在附近店面買到一件兒童背心，才$178真的CP值超高的」、「請問哪裡還買得到？我都沒有看到過....」。

也有網友好奇優惠資訊去哪看「請問一下像這種優惠是怎麼知道的呢？還是要去app逛才會知道」，對此，原po分享「圍巾的是我剛好要買東西看到的，大人背心與羽絨衣是剛好進店內，店長告知」隱藏優惠似乎需要實際走訪才能得知。

文章參考來源：https://www.facebook.com/share/p/17VdSWpPD4/

