冷空氣發威，「心因性猝死」頻奪命！醫曝1急救法，提高4成存活率

冬季猝死意外頻傳，研究顯示，氣溫每降1度C，心血管疾病發生率即增加1.2％、死亡率上升1.6％。從長者到正值青壯年的大學生，都可能成為「心因性猝死」的受害者，該如何預警並守護生命？

據消防署統計，自2024年12月31日至今 （13日），全台已累計417起非創傷性OHCA（到院前心肺功能停止）案例，單是昨（12日）就新增42起案例，顯示低溫造成的猝死危機。

氣象署指出，目前白天氣溫逐漸回暖，但仍受輻射冷卻效應影響，各地清晨寒意明顯，入夜後降溫速度快，特別是西部地區的日夜溫差甚至可能超過10度C。千萬別因為上午出門時看到陽光露臉，就對晚上的禦寒準備掉以輕心。

台北市衛生局表示，低溫與早晚溫差大，易誘發心臟疾病急性發作，且心血管疾病死亡高峰期正是落在12月至翌年2月，其中以急性心肌梗塞、心因性休克等心臟重症最為致命。心因性猝死能預防嗎？該怎麼急救最有效？《康健雜誌》為你整理實用的醫療資訊，讓你一次搞懂。

心因性休克、心因性猝死有何差別？觸發原因有哪些？

研究顯示，氣溫每下降1°C，心血管疾病發生率就隨之增加1.2％、死亡率則上升1.6％。「心因性休克」與「心因性猝死」雖然都指向了心臟功能異常所導致的緊急狀況，不過，首先應釐清兩者的定義及引發原因。

心因性休克

根據嘉義長庚紀念醫院急診醫學科住院醫師李金樺、基隆長庚醫院急診醫學科主治醫師陳冠甫在《台灣急診醫學通訊》共同撰文指出，心因性休克指的是低心輸出量所造成的器官灌流不足，即心臟無法輸出足夠的血量來供應全身器官。

心因性休克發作最常見的原因是急性心肌梗塞，不過，急性失償性心衰竭、瓣膜疾病、心律不整及心肌炎也可能導致心因性休克。

心因性休克常被視為心臟疾病中最危急的狀況之一，不少患者從胸悶、冒冷汗到血壓驟降，身體狀態在短時間內急轉直下。國防部軍醫局蔡建松局長表示，心因性休克是最需要「搶時間」的重症之一，醫療團隊的應對速度往往攸關患者生死。

心因性猝死

亞東紀念醫院心臟血管內科主治醫師劉芫宏在中華民國心律醫學會的衛教網站提到，心因性猝死指的是在症狀發作後1小時內，因心臟原因發生突發、無法預期的死亡。冠心病是最常見的心因性猝死病因，其他還包括心肌病變、遺傳性離子通道疾病等。

萬芳醫院心血管中心專任主治醫師林永國在「守護心跳、預防猝死：從臨床到政策的全方位對話研討會」中提到，臨床與國際研究顯示，超過7成心因性猝死與冠狀動脈疾病相關，而50歲以下可能源於遺傳性心臟電氣傳導疾病或心臟結構性非缺血性疾病，這類疾病往往難以察覺，是年輕人猝死的隱形殺手。

台大醫院基因心臟疾病中心指出，35歲以上族群最常見的心因性猝死原因，確實是與冠狀動脈疾病或心臟衰竭相關。不過，未滿35歲的患者心因性猝死，原因通常難以查明，可能是心臟的節律問題導致心臟驟停，或具遺傳性的心律問題、心臟結構異常等等。

高雄長庚心臟內科副主任陳煌中醫師則表示，心因性猝死最常見的原因是惡性心室心律不整（ventricular arrhythmia)，包括心室頻脈與心室顫動。

心因性猝死有前兆嗎？

林永國提到，心因性猝死是最突發、最具威脅性的心血管事件，多數患者在發病前毫無症狀，首次發作即可能喪命。

陳煌中表示，心因性猝死的臨床症狀包括：心悸、心跳異常（停了一拍或多跳一拍）、呼吸短促、胸痛、頭暈、昏厥或甚至無任何先驅症狀。而根據他在醫療現場的問診觀察，心悸、近乎昏厥（near syncope）和昏厥都是心因性猝死3個重要的臨床表現。

《Circulation》有篇研究指出，根據227位發生心因性猝死、且有目擊者的病患發作經歷，將「心因性猝死的先驅症狀」從常見到少見排序如下：

1. 以缺血性心臟病相關症狀為主（43％）：其中以胸痛最多（37%），也有患者感覺到從手臂、下巴及肩膀傳來的輻射狀痛（6%）。

2. 毫無症狀（25％）

3. 輕微不舒服（21%）

4. 呼吸短促（7%）

5. 頭暈或心悸（4%）

此外，三軍總醫院提醒民眾，一旦出現呼吸困難、下肢水腫、全身無力等疑似心衰竭症狀，應盡快就醫，把握黃金治療時間，降低重症風險。

心因性猝死的發生率、存活率有多高？

世界衛生組織（WHO）統計顯示，心血管疾病的死亡案例中，心因性猝死即佔了25%。根據台大醫院團隊過去的研究，在台灣，每年、每10萬人中約有1.3～4.6人發生猝死，其中心因性猝死約佔42～70％。

此外，根據劉芫宏在中華民國心律醫學會的衛教文章所引述的統計數據，即便醫學不斷進步，心因性猝死發生後，能活著出院比例仍然很低，在台灣僅有4.8％。

不過，值得慶幸的是，台大醫院基因心臟疾病中心指出，隨著心肺復甦術（CPR）、自動體外去顫器（AED）的使用和緊急醫療服務的進步，心因性猝死患者經搶救後的存活率可提高至40％。

心因性猝死發生時，該如何急救？

台大醫院老年醫學部主任、內科主治醫師蔡佳醍強調，最令人遺憾的情況就是猝死發生時，周遭無人察覺及協助，因此失去黃金搶救時間。他提供「自己身體不適」及「看到別人失去意識」兩種情境的處理建議。

1. 當你感覺到不舒服，感覺快昏厥或暈過去：如果旁邊沒有人，要盡快慢慢地走到有人群的地方求救。

2. 看到有人昏過去，並失去生命跡象：沒有脈搏、呼吸就可能是猝死，務必要確實做到CPR壓胸的急救動作，並持續做到救護車抵達。身旁若有其他幫手，可以輪流接力進行。同時，記得要找人撥打119尋求協助，並找人在附近尋找自動體外心臟去顫器（AED），給予病人電擊，壓胸加上電擊，即使不進行口對口人工呼吸，存活機會也會很高。

誰是心因性猝死的高危險群？

林永國說明，心因性猝死常源自短間隔的「心室早期收縮」引發惡性心律，若合併頻繁早搏（心臟過早搏動）、多形性早搏、暈厥或家族猝死史的患者，皆屬心因性猝死的高風險族群，應定期接受專業心臟檢查，降低猝死發生率。

此外，林永國認為，對於具有潛在心臟結構性疾病、離子通道病變或惡性心律不整病史的患者，進行嚴格的風險分層評估是必要的。

雙和醫院家庭醫學科主治醫師余明謙也在「守護心跳、預防猝死：從臨床到政策的全方位對話研討會」中提到，65歲以上族群與男性的猝死風險最高，且代謝症候群正是增加猝死風險的隱藏關鍵。

最新臨床證據提出，即使無任何冠心病病史，代謝症候群患者的猝死風險仍比一般人高出約70％。余明謙提醒，只要透過調整飲食及生活來改善代謝異常，即可能大幅降低猝死與重大心血管事件的發生風險。

心因性猝死該如何預防？

台灣心肌梗塞學會國際委員會主委、北醫大附設醫院研究部副主任徐千彝認為，預防心肌梗塞與猝死的關鍵是落實「水土保持式」預防，包括：控制三高、規律運動、減重、戒菸與減壓。另外，健保數據顯示，心肌梗塞患者的照護連續性愈高、死亡率愈低，因此他指出建立標準化照護流程，對患者而言至關重要。

台大醫院副院長、台大醫院遠距照護中心主任何奕倫則表示，心臟血管病變所導致的心臟衰竭有其發展順序。只要採取適當的防護措施，即可有效阻斷心臟衰竭的發生：

1. 避免高血壓：最好的方法為「維持理想體重」、「健康飲食」、「減少鹽分的攝取」。

2. 避免肥胖：根據目前流行病學的研究分析，代謝症候群會增加中風或心臟病的機率3倍，增加第2型糖尿病的機率更高達5倍之多。避免肥胖的最好方法，除了熱量控制外，每天應養成規律運動的習慣。

3. 避免高血脂：在飲食上應以「低脂飲食」為原則，也就是每天飲食中，脂質熱量不應該超過總熱量35％，其中的飽和脂肪酸含量不應該超過總熱量的7％，膽固醇不應該超過200～300mg。多使用清蒸、水煮、涼拌等方式烹調食物，烹飪時建議使用單元不飽和脂肪酸的油脂，如：芥花油、橄欖油等。此外，更應該養成每天規律運動的好習慣。

4. 避免動脈硬化：過多的膽固醇，尤其是低密度脂蛋白膽固醇過多，是造成粥狀動脈硬化及惡化最主要的原因，動脈硬化更是心臟冠狀動脈疾病、腦血管疾病的主要元兇。粥狀動脈硬化的終身管理，最重要的是風險因子的早期控制，如：吸菸、高膽固醇、高血壓、高血糖等。預防動脈硬化應從日常生活型態調整開始，如：戒菸、戒酒、每天適量的運動、減少膽固醇飲食的攝取、多吃高纖維食物。此外，罹患高血壓、高膽固醇、糖尿病等，應積極控制病情，避免病情惡化。

5. 早睡晚起、外出注意保暖：國外大型的研究報告顯示，心肌梗塞的猝死或腦中風引起的猝死，經常都發生在清晨。所以當你有心絞痛、中風等危險因子時，應避免一大早外出運動，等太陽升起後再出門，外出前應穿妥好保暖衣物，運動前應做好暖身運動。​

資料來源：中華民國心律醫學會、台大醫院基因心臟疾病中心、台大醫院遠距照護中心、台灣急診醫學會《台灣急診醫學通訊》、台北醫學大學衛生福利政策研究中心「守護心跳、預防猝死：從臨床到政策的全方位對話研討會」紀錄、台北市衛生局、康健雜誌

