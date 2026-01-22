冷空氣發威，「心因性猝死」頻奪命！醫曝1急救法，提高4成存活率
冬季猝死意外頻傳，研究顯示，氣溫每降1度C，心血管疾病發生率即增加1.2％、死亡率上升1.6％。從長者到正值青壯年的大學生，都可能成為「心因性猝死」的受害者，該如何預警並守護生命？
據消防署統計，自2024年12月31日至今 （13日），全台已累計417起非創傷性OHCA（到院前心肺功能停止）案例，單是昨（12日）就新增42起案例，顯示低溫造成的猝死危機。
氣象署指出，目前白天氣溫逐漸回暖，但仍受輻射冷卻效應影響，各地清晨寒意明顯，入夜後降溫速度快，特別是西部地區的日夜溫差甚至可能超過10度C。千萬別因為上午出門時看到陽光露臉，就對晚上的禦寒準備掉以輕心。
台北市衛生局表示，低溫與早晚溫差大，易誘發心臟疾病急性發作，且心血管疾病死亡高峰期正是落在12月至翌年2月，其中以急性心肌梗塞、心因性休克等心臟重症最為致命。心因性猝死能預防嗎？該怎麼急救最有效？《康健雜誌》為你整理實用的醫療資訊，讓你一次搞懂。
心因性休克、心因性猝死有何差別？觸發原因有哪些？
研究顯示，氣溫每下降1°C，心血管疾病發生率就隨之增加1.2％、死亡率則上升1.6％。「心因性休克」與「心因性猝死」雖然都指向了心臟功能異常所導致的緊急狀況，不過，首先應釐清兩者的定義及引發原因。
心因性休克
根據嘉義長庚紀念醫院急診醫學科住院醫師李金樺、基隆長庚醫院急診醫學科主治醫師陳冠甫在《台灣急診醫學通訊》共同撰文指出，心因性休克指的是低心輸出量所造成的器官灌流不足，即心臟無法輸出足夠的血量來供應全身器官。
心因性休克發作最常見的原因是急性心肌梗塞，不過，急性失償性心衰竭、瓣膜疾病、心律不整及心肌炎也可能導致心因性休克。
心因性休克常被視為心臟疾病中最危急的狀況之一，不少患者從胸悶、冒冷汗到血壓驟降，身體狀態在短時間內急轉直下。國防部軍醫局蔡建松局長表示，心因性休克是最需要「搶時間」的重症之一，醫療團隊的應對速度往往攸關患者生死。
心因性猝死
亞東紀念醫院心臟血管內科主治醫師劉芫宏在中華民國心律醫學會的衛教網站提到，心因性猝死指的是在症狀發作後1小時內，因心臟原因發生突發、無法預期的死亡。冠心病是最常見的心因性猝死病因，其他還包括心肌病變、遺傳性離子通道疾病等。
萬芳醫院心血管中心專任主治醫師林永國在「守護心跳、預防猝死：從臨床到政策的全方位對話研討會」中提到，臨床與國際研究顯示，超過7成心因性猝死與冠狀動脈疾病相關，而50歲以下可能源於遺傳性心臟電氣傳導疾病或心臟結構性非缺血性疾病，這類疾病往往難以察覺，是年輕人猝死的隱形殺手。
台大醫院基因心臟疾病中心指出，35歲以上族群最常見的心因性猝死原因，確實是與冠狀動脈疾病或心臟衰竭相關。不過，未滿35歲的患者心因性猝死，原因通常難以查明，可能是心臟的節律問題導致心臟驟停，或具遺傳性的心律問題、心臟結構異常等等。
高雄長庚心臟內科副主任陳煌中醫師則表示，心因性猝死最常見的原因是惡性心室心律不整（ventricular arrhythmia)，包括心室頻脈與心室顫動。
心因性猝死有前兆嗎？
林永國提到，心因性猝死是最突發、最具威脅性的心血管事件，多數患者在發病前毫無症狀，首次發作即可能喪命。
陳煌中表示，心因性猝死的臨床症狀包括：心悸、心跳異常（停了一拍或多跳一拍）、呼吸短促、胸痛、頭暈、昏厥或甚至無任何先驅症狀。而根據他在醫療現場的問診觀察，心悸、近乎昏厥（near syncope）和昏厥都是心因性猝死3個重要的臨床表現。
《Circulation》有篇研究指出，根據227位發生心因性猝死、且有目擊者的病患發作經歷，將「心因性猝死的先驅症狀」從常見到少見排序如下：
1. 以缺血性心臟病相關症狀為主（43％）：其中以胸痛最多（37%），也有患者感覺到從手臂、下巴及肩膀傳來的輻射狀痛（6%）。
2. 毫無症狀（25％）
3. 輕微不舒服（21%）
4. 呼吸短促（7%）
5. 頭暈或心悸（4%）
此外，三軍總醫院提醒民眾，一旦出現呼吸困難、下肢水腫、全身無力等疑似心衰竭症狀，應盡快就醫，把握黃金治療時間，降低重症風險。
心因性猝死的發生率、存活率有多高？
世界衛生組織（WHO）統計顯示，心血管疾病的死亡案例中，心因性猝死即佔了25%。根據台大醫院團隊過去的研究，在台灣，每年、每10萬人中約有1.3～4.6人發生猝死，其中心因性猝死約佔42～70％。
此外，根據劉芫宏在中華民國心律醫學會的衛教文章所引述的統計數據，即便醫學不斷進步，心因性猝死發生後，能活著出院比例仍然很低，在台灣僅有4.8％。
不過，值得慶幸的是，台大醫院基因心臟疾病中心指出，隨著心肺復甦術（CPR）、自動體外去顫器（AED）的使用和緊急醫療服務的進步，心因性猝死患者經搶救後的存活率可提高至40％。
心因性猝死發生時，該如何急救？
台大醫院老年醫學部主任、內科主治醫師蔡佳醍強調，最令人遺憾的情況就是猝死發生時，周遭無人察覺及協助，因此失去黃金搶救時間。他提供「自己身體不適」及「看到別人失去意識」兩種情境的處理建議。
1. 當你感覺到不舒服，感覺快昏厥或暈過去：如果旁邊沒有人，要盡快慢慢地走到有人群的地方求救。
2. 看到有人昏過去，並失去生命跡象：沒有脈搏、呼吸就可能是猝死，務必要確實做到CPR壓胸的急救動作，並持續做到救護車抵達。身旁若有其他幫手，可以輪流接力進行。同時，記得要找人撥打119尋求協助，並找人在附近尋找自動體外心臟去顫器（AED），給予病人電擊，壓胸加上電擊，即使不進行口對口人工呼吸，存活機會也會很高。
誰是心因性猝死的高危險群？
林永國說明，心因性猝死常源自短間隔的「心室早期收縮」引發惡性心律，若合併頻繁早搏（心臟過早搏動）、多形性早搏、暈厥或家族猝死史的患者，皆屬心因性猝死的高風險族群，應定期接受專業心臟檢查，降低猝死發生率。
此外，林永國認為，對於具有潛在心臟結構性疾病、離子通道病變或惡性心律不整病史的患者，進行嚴格的風險分層評估是必要的。
雙和醫院家庭醫學科主治醫師余明謙也在「守護心跳、預防猝死：從臨床到政策的全方位對話研討會」中提到，65歲以上族群與男性的猝死風險最高，且代謝症候群正是增加猝死風險的隱藏關鍵。
最新臨床證據提出，即使無任何冠心病病史，代謝症候群患者的猝死風險仍比一般人高出約70％。余明謙提醒，只要透過調整飲食及生活來改善代謝異常，即可能大幅降低猝死與重大心血管事件的發生風險。
心因性猝死該如何預防？
台灣心肌梗塞學會國際委員會主委、北醫大附設醫院研究部副主任徐千彝認為，預防心肌梗塞與猝死的關鍵是落實「水土保持式」預防，包括：控制三高、規律運動、減重、戒菸與減壓。另外，健保數據顯示，心肌梗塞患者的照護連續性愈高、死亡率愈低，因此他指出建立標準化照護流程，對患者而言至關重要。
台大醫院副院長、台大醫院遠距照護中心主任何奕倫則表示，心臟血管病變所導致的心臟衰竭有其發展順序。只要採取適當的防護措施，即可有效阻斷心臟衰竭的發生：
1. 避免高血壓：最好的方法為「維持理想體重」、「健康飲食」、「減少鹽分的攝取」。
2. 避免肥胖：根據目前流行病學的研究分析，代謝症候群會增加中風或心臟病的機率3倍，增加第2型糖尿病的機率更高達5倍之多。避免肥胖的最好方法，除了熱量控制外，每天應養成規律運動的習慣。
3. 避免高血脂：在飲食上應以「低脂飲食」為原則，也就是每天飲食中，脂質熱量不應該超過總熱量35％，其中的飽和脂肪酸含量不應該超過總熱量的7％，膽固醇不應該超過200～300mg。多使用清蒸、水煮、涼拌等方式烹調食物，烹飪時建議使用單元不飽和脂肪酸的油脂，如：芥花油、橄欖油等。此外，更應該養成每天規律運動的好習慣。
4. 避免動脈硬化：過多的膽固醇，尤其是低密度脂蛋白膽固醇過多，是造成粥狀動脈硬化及惡化最主要的原因，動脈硬化更是心臟冠狀動脈疾病、腦血管疾病的主要元兇。粥狀動脈硬化的終身管理，最重要的是風險因子的早期控制，如：吸菸、高膽固醇、高血壓、高血糖等。預防動脈硬化應從日常生活型態調整開始，如：戒菸、戒酒、每天適量的運動、減少膽固醇飲食的攝取、多吃高纖維食物。此外，罹患高血壓、高膽固醇、糖尿病等，應積極控制病情，避免病情惡化。
5. 早睡晚起、外出注意保暖：國外大型的研究報告顯示，心肌梗塞的猝死或腦中風引起的猝死，經常都發生在清晨。所以當你有心絞痛、中風等危險因子時，應避免一大早外出運動，等太陽升起後再出門，外出前應穿妥好保暖衣物，運動前應做好暖身運動。
資料來源：中華民國心律醫學會、台大醫院基因心臟疾病中心、台大醫院遠距照護中心、台灣急診醫學會《台灣急診醫學通訊》、台北醫學大學衛生福利政策研究中心「守護心跳、預防猝死：從臨床到政策的全方位對話研討會」紀錄、台北市衛生局、康健雜誌
延伸閱讀：
500元運動幣來了！登記時限、抽籤公布、抵用範圍、領取方法一次看
開刀反更抒壓！北榮院長陳威明：這雙變形的手，是我此生最光榮的印記
其他人也在看
每天吃超過2片「罹癌風險增18%」 台人最愛這款早餐！被WHO認證是一級致癌物
近年來健康意識抬頭，不少人開始注意健康飲食，如今台人愛吃的1早餐，被WHO認證是「一級致癌物」，醫師更提醒，每天2片就增18％大腸癌風險。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前 ・ 12則留言
「洗雞肉」害全家中毒！譚敦慈揭慘痛下場：「錯誤1動作」細菌到處噴
市場買回來的蔬果、肉品，烹煮前如何清洗？大有學問。無毒教母譚敦慈表示，生雞肉不建議清洗，若是帶有血水，可輕放入水中浸泡，避免水花四濺，污染其他食材。對此分享案例，她的親戚曾因先洗肉再洗蔬果，導致全家感染沙門氏菌，出現嚴重腹瀉。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 1則留言
見血光！2026年「這2生肖」恐有嚴重車關 12生肖健康吉凶一次看
進入2026年，新的一年大家都希望能平安健康、好運旺旺來。不過每年磁場都在變，想知道2026年誰身體最勇健？誰又要小心意外跟病痛找上門？趕快來看看民俗專家楊登嵙老師怎麼說，教你如何趨吉避凶，把健康顧好健康2.0 ・ 17 小時前 ・ 20則留言
看似清爽竟是糖王！營養師揭「3早餐地雷」害血糖狂飆：吃了更想睡
現代人生活忙碌，早餐經常隨便吃，但吃錯容易造成精神不濟。營養師張語希指出，許多人早餐不是亂吃，而是不知道怎麼選，對此分享「早餐的實用避雷清單」，例如「果醬吐司搭配甜奶茶」，看起來清爽，但含糖量高，恐害血糖飆太高，讓人昏昏欲睡。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 4則留言
癌症與睡眠有關？醫師驚爆：這3種睡眠習慣與癌症高度相關
「晚上睡不著，早上起不來」已成為現代人的生活常態，但你可曾想過，枕頭邊的危機正悄悄逼近？近日，一則關於「三種睡眠習慣與癌症高度相關」的話題衝上熱搜，引起大眾不安。中醫腦病醫院睡眠障礙科副主任餘亞蘭明確指出，癌症與睡眠有關，長期的作息混亂並非只是感到疲憊，更可能是將身體推向癌變邊緣的推手。研究發現，在確診癌症的前兩年，幾乎所有患者都曾飽受睡眠障礙之苦，這份無形的健康帳單，代價可能沉重得令人難以想像。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發表留言
14歲優等生突拒學！躲房間不敢見人 醫揪「元凶」：別再以為心情差
一名成績優異的14歲男國中生，自從升上國二後，性格出現轉變，又遇到課業壓力與人際互動問題，從原本偶爾情緒低落，演變成明顯的焦慮、憂鬱、失眠與社交退縮，甚至「拒學」，診斷為青少年憂鬱症。衛福部彰化醫院精神科醫師葉騰尹表示，經醫療團隊、家庭與學校的三方合作，透過藥物與認知行為治療，國中生才重拾信心並重返校園。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 1則留言
耳朵別亂挖！75歲翁「右臉突癱瘓」家人嚇哭 醫一照驚：已侵犯大腦
一名75歲張姓老翁因右耳反覆出現耳痛、耳脹症狀，甚至不斷流出惡臭膿液，在診所治療多日仍未見改善。轉往大醫院檢查後，病況出現恐怖反轉，張翁不僅外耳道紅腫積膿，更出現顏面神經麻痺導致右臉癱瘓，家屬見狀嚇得跪求醫師救命。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
28歲女血糖正常被警告「恐得糖尿病」！專家揭「關鍵元凶」 一堆人中鏢
夏子雯-貼近你生活的營養師分享，近期門診看了兩位很年輕的女生，分別是28歲、32歲，抽血報告數值都很漂亮、空腹血糖和糖化血色素都在正常範圍，但卻都有胰島素阻抗數值偏高的問題，一問之下，發現都有睡眠品質不好的問題！ 胰島素阻抗和睡眠品質 兩者關聯密不可分 其實，胰島素阻抗和睡眠品質不佳之間存在著密切的雙向關係，彼此會互相影響，形成一個惡性循環，提升得糖尿病的風險。夏子雯指出，長期睡眠品質不佳或是不充足時，除了會感到很疲憊、精神不佳外，身體還會啟動一連串的壓力反應： 1、壓力荷爾蒙升高、胰島素敏感性下降當睡眠不足時，會使壓力荷爾蒙分泌增加，像是皮質醇會促使肝臟製造更多葡萄糖、腎上腺素則會使交感神經活性上升，這都會降低細胞對胰島素的敏感性、使血糖升得更高。 2、身體呈現慢性發炎狀態長期的睡眠不足，會導致身體產生慢性發炎反應、體內的游離脂肪酸濃度會增加，長期會損害胰臟製造胰島素的功能，並加劇胰島素阻抗。 睡得好真的超重要 這樣改善睡眠品質 1、建立規律作息：盡量每天在固定時間睡覺和起床，即使是週末也一樣2、充足日照：白天有充足的陽光日照，增加夜間褪黑激素分泌、幫助入睡3、營造良好睡眠環境：確保常春月刊 ・ 1 天前 ・ 發表留言
她三度早產 懷孕28周落紅！醫護深夜接力搶救1320克新生兒
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 少子化台灣，每一個新生兒都格外珍貴，尤其是搶救早產兒。衛生福利部台北醫院日前就收治一名懷孕僅28周的產婦蔡小姐，曾有兩次早產病史，因落紅與劇烈腹痛，緊急被送醫，醫院第一時間啟動「高危險妊娠產兒照護團隊」，緊急進行安胎與接生準備，最終在醫療團隊深夜接力守護下，體重僅1320公克的早產男嬰平安誕生。 衛福部台北醫院婦產科...匯流新聞網 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
選擇安寧療護！名模大腸癌47歲病逝 大腸癌年輕化 2警訊不能拖
日本資深名模古谷惠因大腸癌病逝，年僅47歲，消息曝光後令時尚圈與粉絲不捨。她在生命末期選擇緩和治療，坦然面對疾病。醫師提醒，大腸癌已不再是中老年人專利，即使不菸不酒、飲食清淡仍可能悄然上身，早期警覺與健康2.0 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
廚房就有！5香料是血脂清道夫 「大蒜、肉桂」降膽固醇超強
健檢報告看見紅字，別只會吃水煮餐！營養師曾建銘表示，有5種「廚房神物」是降膽固醇的隱藏版救星，像是大蒜、肉桂等，都能有效降低壞膽固醇。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 發表留言
吃再多蛋白質也沒用？醫揭增肌殺手 1招「脈衝式吃法」有效逆轉
台灣已正式邁入高齡社會，根據內政部統計，65歲以上人口已突破17％，而隨著年齡增長，「肌少症」成為健康照護的一大新挑戰。肌肉不僅是展現動力的來源，更與免疫、代謝、骨骼健康密切相關，若缺乏足夠肌肉，將大健康2.0 ・ 1 天前 ・ 發表留言
出遊要帶哪些藥？藥師公開「必備用藥」清單
[NOWnews今日新聞]旅行出遊令人身心放鬆，然而旅途中的身體不適，不僅延誤行程，更令人遊興全無，常見如腹瀉、便秘、消化不良等，藥師提醒，有6類藥品可在出遊前先打包帶上，像是腸胃道用藥、感冒發燒止痛...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前 ・ 5則留言
瘦瘦針停用後會肥回來？ 大數據研究打臉了：復胖中位數為0%
以「瘦瘦針」姿態風靡全球的GLP-1藥物，因為能夠明確降低肥胖病人的食慾，減重效果相當顯著。但是一些研究指出停止使用瘦瘦針之後，復胖的速度也很快。不過，一個大數據研究顯示，實際上使用瘦瘦針的患者大多都能維持減重的成果。太報 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
寒流持續發威!!心臟科醫師推薦：三招預防心肌梗塞
每到冬天，寒冷的氣溫不只讓人直打哆嗦，也悄悄提高心血管疾病的風險。許多人以為心肌梗塞只是老年人才會發生的疾病，但醫師提醒，年輕人、三高族群，甚至生活壓力大、作息不規律的人，也可能在不知不覺中成為受害者。 國泰綜合醫院心臟內科主治醫師郭志東指出，冬天心肌梗塞高發，與氣溫驟降、血壓波動以及生活習慣密切相關，而且不要以為自己年輕、沒症狀就輕忽，冬天的心血管保健要從日常做起。他建議，透過減少溫差的刺激、控制三高與適度運動，每個人從平日就要做起，保養自己的心血管健康，才能避免心肌梗塞的危險突如其來，讓你在寒冬也能守住心臟的安全。面對冬天心血管高風險，郭志東建議每個人都可以從三個簡單生活習慣著手：1.減少溫差刺激 冬天氣溫驟降，血管會因寒冷收縮，血壓容易快速上升，這對心血管健康是一大負擔，因此，減少溫差刺激，是預防心肌梗塞的重要一環。即使只出門短時間，也要做好保暖，尤其手腳、頸部與脖子，這些部位一旦受寒，血管容易收縮，心臟負擔增加，郭志東建議分層穿衣，方便進出室內時隨時調整，避免溫差過大。許多人早晨一醒來就快速鑽出被窩，這時血壓可能突然飆高，對心臟是一種潛在壓力；建議先在床上伸展、慢慢坐起，再站立常春月刊 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
三餐照吃卻沒體力！醫揭「4食物」越吃越累 肉圓也上榜
有些人三餐照常吃，卻還是感到疲倦、提不起精神。減重醫師陳威龍提醒，很多時候不是沒吃，造成無精打采，而是「吃錯東西」，導致血糖波動、代謝失衡，反而讓人越吃越累。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發表留言
影／14歲少年從優等生到拒學 青春期的隱形風暴「青少年憂鬱症」
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】一名原本成績優異的14歲男國中生小明(化名)，升上國二後，性格出現轉變，同互傳媒 ・ 11 小時前 ・ 1則留言
女性滿1條件 免費做「薄層子宮頸抹片」
[NOWnews今日新聞]子宮頸癌長年被視為女性健康的「隱形殺手」，初期往往沒有明顯症狀，卻可能在不知不覺中威脅生命。為提升篩檢準確性並降低民眾負擔，門諾醫院全面導入準確率更高的「薄層子宮頸抹片檢查」...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發表留言
家長偷喝小孩過敏藥想治感冒！結果開車上班超想睡 醫師警告：嚴重恐致命
不少家長以為小朋友的抗過敏藥「很安全」，想說拿來自己喝，緩解感冒、流鼻水的不舒服，殊不知這種行為潛藏重大風險。小兒科醫師巫漢盟指出，像「希普利敏」雖然是兒童常備藥，但成人亂用容易出現嚴重副作用，像是嗜睡、痙攣，甚至危及生命。鏡報 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
89歲連戰爆罹癌又中風！因血尿停藥竟腦栓塞，兒媳親曝最新近況
國民黨前主席連戰今年已高齡89歲，近年傳罹癌又傳中風，健康狀況備受關注。連戰次子連勝武和妻子路永佳於1/14出席活動，受訪時透露公公近況，她說明公公雖然年事已高，但飲食、睡眠都很好，對美食仍保有熱情，健康2.0 ・ 1 天前 ・ 3則留言