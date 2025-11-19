冷空氣襲下探12度 全家超商圍巾39元、羽絨衣200有找

冷空氣來襲，今（19）日清晨台南以北低溫掉到15度，新北市甚至出現12.4度低溫，而全家便利超商近日正針對保暖衣物進行優惠打折，一名網友分享圍巾一條只要全家行動購1點+39元就買得到，兒童羽絨衣店面價也只要178元，相當划算，消息曝光後讓不少網友哀號「真的很難搶」。

一名網友昨（18）日在臉書社團「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」分享資訊，指出全家超商最近有超殺特殺的優惠活動，兒童羽絨衣在店面購買一件只要178元，圍巾店內價雖然要229元，但若搭配全家行動購點數就只要1點+39元。

廣告 廣告

原PO說，因為寵物羽絨衣又貴又不透氣，他直接買了3件給狗狗輪著穿，另外還買了一箱毯子，但同樣不是人要用的，而是要給狗狗當墊子用，「CP值100分！」

貼文上線後引起討論，不少網友留言說「圍巾看起來很舒服，狗狗好幸福」、「小孩子的羽絨衣也太便宜，但真的好難買」、「圍巾是薄的，但我覺得用起來蠻暖和，而且毛料摸起來也很舒服」、「我家附近的全家都沒看過，到底多少人在搶」、「還有成人羽絨外套也不到300元，這波優惠真的很可以」、「39元一條真的超便宜，我買的時候一直疑神疑鬼是不是瑕疵品，超好笑」、「問店員說草屯這邊好像都沒有，我跑超遠還是找不到，殘念」。

更多中時新聞網報導

得過糖尿病後 心臟衰竭風險仍高五成

曾敬驊拚獎 槓金士傑黃秋生

何美鄉籲銷毀芬普尼雞 雞農反對