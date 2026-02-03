冷空氣襲台！專家示警「這3天恐達寒流」估跌破6度

生活中心／周孟漢報導



今（3）日清晨受大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，不過中央氣象署指出，從白天起冷氣團就會減弱，氣溫稍回升，其中北部、宜蘭、花蓮有機會出現短暫雨，3,000公尺以上高山若溫度與水氣條件配合，仍有零星降雪機率。對此，氣象專家吳德榮示警，週六（7日）至下週一（9日）台灣有望達到「寒流」等級，最低恐跌至6度以下。

氣象專家吳德榮今（3）日透過「老大洩天機」專欄中指出，今（3）日晨觀測資料顯示，東半部雲層較多，伴隨降水回波，大台北東側、東半部局部降雨。截至5點42本島縣市的平地最低氣溫為，苗栗公館鄉10.9度，台南楠西區12.0度，台中后里區12.1度，各地區的平地最低氣溫約在12、13度。

氣象署公布各地氣溫。（圖／翻攝自中央氣象署官網）





根據最新歐洲模式模擬顯示，吳德榮表示，今日「大陸冷氣團」略減弱，北台仍偏冷，其他地區白天舒適、早晚冷；水氣轉乾，北部多雲、中南部晴朗，東半部偶有局部短暫雨，其中北部氣溫為13至21度、中部13至28度、南部13至28度、東部13至25度。吳德榮透露，明（4）日至週五（6日）「大陸冷氣團」逐日減弱，各地白天晴暖舒適，早晚氣溫低，因夜間輻射冷卻，部分縣市有10度以下的平地最低氣溫。各地日夜溫差皆很大，應注意衣著調整。





週末冷空氣等級調強！專家示警：「寒流」機率提高





不過，最新模式模擬顯示，週五（6日）午夜前後鋒面抵達，北台轉雨降溫。週六（7日）中部以北濕冷有雨、愈晚愈冷，下週日（8日）、一（9日）各地轉晴冷。週六（7日）至下週一（9日）「很強」的冷空氣南下，歐洲模式最新模擬略調強，觸及「寒流」（台北測站約降至10度）的機率提高，而本島縣市的平地最低氣溫則可降至6度以下；應繼續觀察各國模式的調整。至於是否到霸王級寒流？吳德榮則表示，「以這種強度的冷空氣，並不適合與『霸王寒流』相提並論，實在差太多了！」。

吳德榮表示，週六（7日）至下週一（9日），觸及「寒流」機率提高。（圖／民視新聞網）





冷空氣接力南下！下週天氣「兩度降溫」





而在下週天氣部分，吳德榮表示，最新模式模擬顯示，下週二（10日）白天起至週三（11日）冷空氣逐日減弱，各地晴朗、白天氣溫升，但因夜間輻射冷卻加成，清晨部分縣市的平地最低氣溫仍在10度以下。下週三（11日）晚另一波冷空氣再加入，迎風面雲量增轉有雨，下週四（12日）天氣再好轉，仍偏冷。

下週三（11日）晚間將有另一波冷空氣襲台。（圖／民視新聞網）





原文出處：「很強冷空氣襲台」厚外套準備好！專家示警「這3天恐達寒流」：估跌破6℃

