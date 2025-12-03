冷空氣襲！今晨最低溫12.6℃ 首波大陸冷氣團恐「這時」殺到

生活中心／林昀萱報導

氣象署發布強風特報。（圖／中央氣象署）

氣象署發布陸上強風特報，東北風偏強，今（4）日晨至5日晚上桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、臺東縣(含蘭嶼、綠島)、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

氣象署提醒，今、明兩天東北季風影響，北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；今日基隆北海岸及臺灣東北部地區有局部短暫雨，東部、東南部地區、恆春半島及大臺北、中南部山區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴；明日基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區有局部短暫雨，桃園以北、東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

冷空氣來襲，統計截至今晨5時，高山最低溫出現在南投信義的玉山攝氏零下4.0度；本島平地最低溫出現在雲林古坑的攝氏12.6度、新北石碇的攝氏13.3度，台北文山區亦降至14.9度，各地區平地的最低氣溫約在13至15度。氣象專家吳德榮在「洩天機教室」表示，降水回波大多在東側海上，東半部有局部零星降雨。今、明兩日水氣減少，北部多雲、中南部晴朗，東半部偶有局部短暫降雨的機率。今、明兩天北台偏冷，其他地區白天舒適、早晚因「輻射冷卻」加成亦偏冷；明日清晨，中部以北平地的最低氣溫、仍可降至12度左右，應注意保暖。

今晨雷達回波合成圖顯示，迎風面降水回波增多(左)，北部、東北部及東部開始有局部降雨(中)。美國系集模式模擬顯示，熱帶擾動有發展成颱的機率，下週將大致循「天琴」的路徑，通過菲律賓中部、進入南海，一路西進(右)。(右圖／擷自weathernerds.)

週六、下週日（6、7日）東北季風減弱、水氣減，迎風面東半部偶有有局部短暫降雨的機率；週六清晨仍有輻射低溫、白天起氣溫逐日回升。下週一東北季風增強，水氣增多、氣溫略降，迎風面北部、東半部有局部短暫降雨的機率，下週二季風減弱，水氣漸減、氣溫略升，迎風面降雨範圍縮小、機率降低。下週三迎風面東半部偶有有局部短暫降雨的機率，西半部多雲時晴。

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，週末高壓出海轉偏東風環境，僅東部基隆以南至台東為多雲偶有短暫陣雨天氣，其餘地區為晴到多雲天氣，各地氣溫再進一步回升，北部高溫約23到25度，中南部高溫約26到28度，由北至南感受舒適到暖，東部白天仍有些涼意；各地日夜溫差明顯，西半部仍有10度左右溫差，北部雖然溫差不大，不過各地夜間低溫仍約17到19度，整體感受有冷意。再下一波東北季風增強時間為下週五，影響至下週末，依目前預報這波東北季風，伴隨華南雲系東移，各地為多雲到陰有短暫陣雨天氣，且強度有機會接近大陸冷氣團等級，不過預報仍有調整空間，請持續追蹤最新天氣資訊。

