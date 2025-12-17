冷空氣要來跨年了！鄭明典曝「正北極振盪」將發威 恐影響歐亞大陸塊

前氣象局長鄭明典提到，正北極振盪可能在跨年或年底時出現，屆時會有冷空氣外流。示意圖，廖瑞祥攝



每逢跨年夜總是天氣冷颼颼，今年恐怕也不例外。前氣象局長鄭明典指出，近來將出現「正北極振盪」，引發北極冷空氣外流現象，可能會影響歐亞大陸，時間就在年底或跨年的時候。

鄭明典今（12/17）在臉書發文提到，以前常說「負北極振盪」，指北極冷空氣比較容易外流到中緯度的情況。不過最近會有一段比較持續的「正北極振盪」，北極冷空氣比較限縮在高緯度地區，但這不是說冷空氣不會外流，正北極振盪時，冷空氣傾向於小股、小股的外流然後和暖空氣混合。

鄭明典提到，最新觀察發現一個徵兆，就是高層極渦仍然不穩定，很可能在年底或跨年的時候，再引發另一波明顯的北極空氣外流。不過外流區域目前無法預測，但是從趨勢上來看，可能會轉到歐亞大陸塊這一端。

鄭明典提醒，跨年或年底時可能會有正北極振盪，冷空氣將影響歐亞大陸。翻攝鄭明典臉書

