冷空氣逐漸減弱 白天回暖中南部上看攝氏27度

（中央社台北21日電）交通部中央氣象署表示，今天環境仍吹東北季風，早晚偏涼，各地低溫約攝氏17到19度，隨冷空氣逐漸減弱，白天氣溫回升，北部及宜蘭約22到23度，花東24到25度，中南部可達26到27度。

降雨方面，氣象署說，各地雲量仍偏多，迎風面基隆北海岸、宜花地區及大台北山區有短暫雨，桃園以北、台東及恆春半島偶有零星降雨，其他地區為多雲，山區水氣較多亦有零星飄雨機會。如果低溫與水氣互相配合，中部海拔3500公尺以上高山有機會出現結冰、霧淞或零星降雪機率。

離島天氣方面，澎湖陰時多雲，氣溫20到22度；金門多雲，15到20度；馬祖晴到多雲，14到17度。

風浪方面，桃園到台南、恆春半島及離島地區有局部8級左右強陣風發生機率。沿海浪高約2到3公尺，海邊活動須提高警覺。

此外，根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天東北季風影響下，環境風場為東北風，迎風面擴散條件良好，南部位於下風處，污染物較易累積。竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區達「橘色提醒」等級。（編輯：黃世雅\李明宗）1141121