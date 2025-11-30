生活中心／于士宸報導

今日（30）環境水氣稍增，雲量增加，其中基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區也有零星短暫雨，外出建議攜帶雨具備用。對此，氣象專家林得恩示警，「下一波冷空氣，即將報到！」，氣溫方面則將於「這4天」有較為顯著的降溫現象，預估此波冷空氣影響時間較長，先濕冷、後轉乾冷。





下一波冷空氣「這4天」報到！專家曬「Ｖ型海溝圖」示警：低溫下探14度

「大氣溫度距平預測圖」顯示，在12/3至12/6之間，會有較為顯著的降溫現象。（圖／翻攝自臉書社團《林老師氣象站》）

廣告 廣告





氣象專家林得恩在臉書「林老師氣象站」發文，曬出一張「大氣溫度距平預測圖」，提醒民眾下一波冷空氣，即將報到。根據中央氣象署最新月長期天氣展望資料，由模式預測臺灣附近區域平均850百帕大氣溫度逐日距平曲線圖顯示，在12/3至12/6之間，會有較為顯著的降溫現象。至於各地氣溫，預估臺灣中部以北及宜蘭空曠地區低溫下探攝氏14至17度，南部、花東及澎湖沿海空曠地區低溫也只有攝氏16至19度，金門地區低溫在攝氏13至14度，馬祖地區低溫只剩攝氏11至13度。





下一波冷空氣「這4天」報到！專家曬「Ｖ型海溝圖」示警：低溫下探14度

氣象專家林得恩預估12/3至12/6間，臺灣中部以北及宜蘭空曠地區低溫下探攝氏14至17度。（圖／翻攝畫面）





「大氣溫度距平預測圖」顯示，今（30）至12月12日的平均氣候數值。只見一條「V型紅線」從高溫極度滑落，氣溫在短短數日內急墜至負值區間，像是直接往下拉進寒氣谷底。隨後曲線在12月3日至6日觸及最低點，預示著下一波冷空氣將強勢報到；直到6日過後才逐步回升，但整體仍呈現先冷後暖的劇烈震盪態勢。對此，林得恩也提醒民眾，此波冷空氣影響時間較長，「先濕冷、後轉乾冷」，請多留意天氣變化訊息，適時增添衣物保暖防寒。





原文出處：冷空氣這天報到「連凍4天」！專家曬「Ｖ型海溝圖」示警：低溫下探14度

更多民視新聞報導

咖波聯名《我英》！小粉紅心碎轟「辱華」掀網戰

「最美星二代」解放S曲線！整尊爆改竟成「歐美辣妹」

正妹主播昔「桌上秀猛料」翻車！「離職真相」全說了…

