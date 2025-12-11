冷空氣連三波南下 週日深夜北台急凍探10度

（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署今（11）日表示，隨著東北季風增強與大陸冷空氣南下，週末起全台氣溫將明顯驟降，預估週日（14日）深夜至週一（15日）清晨為此次寒流最強時段，中部以北低溫下探11至13度，沿海及空曠地區更可能逼近10度。氣象專家林得恩提醒，隨後乾冷氣團與輻射冷卻效應將加乘影響，全台夜間與清晨將冷得「非常有感」。

氣象署預報員曾昭誠指出，今日白天各地氣溫仍有短暫回升，白天北部與東半部高溫約24至26度，中南部可達27至29度，夜晚與清晨低溫約16至20度。不過下午起東北季風略為增強，北部、宜花地區將轉為局部短暫雨，其他地區則維持多雲到晴，提醒民眾外出應注意天氣轉涼。

明（12）日白天，受東北季風與水氣影響，北部及宜蘭氣溫略降，迎風面水氣偏多，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭恐有局部較大雨勢。桃園以北及花東地區、恆春半島亦有局部短暫雨；中南部仍為多雲到晴但早晚偏涼。隨著冷空氣逐漸接近，北部及宜蘭高溫將再下滑約2至3度。

氣象署預估，週六（13日）晚間起東北季風再度增強或冷氣團南下，天氣轉為乾冷，全台氣溫將出現明顯落差。週日深夜到週一清晨，冷空氣達強度高峰，中部以北低溫約11至13度，南部及東部僅剩13至14度，空曠區或河谷地區恐再低1至2度，將成入冬以來最冷時段。

氣象專家林得恩在《林老師氣象站》指出，根據美國NCEP最新數值模式顯示，大陸冷空氣勢力正持續南侵，台灣各地將迎來本月最強冷空氣波。由於下週一（15日）之後環境水氣明顯減少，加上乾冷氣團與輻射冷卻效應疊加，「低溫再度明顯下修」的情況可能出現，夜間與清晨的體感溫度將比實際數值更低。

林得恩提醒，這次冷空氣影響範圍廣、時間長，體感溫度落差將高達10度以上。民眾特別需注意清晨外出或早晚通勤時的保暖，長輩與心血管疾病患者應避免溫差劇烈活動。

氣象署指出，週日與週一全台天氣以晴到多雲為主，僅北海岸、大台北山區與東半部地區仍有零星降雨。至下週二（16日）白天起，冷空氣稍微減弱，氣溫逐步回升，各地再度轉為穩定天氣。

氣象署提醒，近期早晚溫差大，且週末假期適逢冷空氣南下，民眾如有登山、露營等戶外活動，應留意防寒保暖與火源安全。冷空氣期間電力需求將上升，民眾也可適度節能，共同度過這波強冷氣團。

