冷空氣連三波急襲！週末恐達冷氣團等級 平地探12度

（記者許皓庭／綜合報導）受東北季風持續增強影響，台灣北部與東半部今日（9）迎來明顯降雨，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭局部雨勢特別明顯。中央氣象署預報員林伯東表示，未來一週將有三波冷空氣陸續通過，其中本週六晚間起的強度最為明顯，不排除達到「大陸冷氣團」等級，下週日清晨部分平地低溫可能下探 12 度左右，冬季感受將更加明顯。

林伯東指出，目前北方黃海與東海雲系活躍，迎風面的桃園以北與東半部為主要降雨區域。今天清晨西半部近山區最低溫僅 12 至 13 度，台北約落在 18 至 19 度；竹苗及嘉義受輻射冷卻影響，也明顯偏涼。降雨方面，上半天的雨勢最為集中，花東亦有局部陣雨。

氣象署表示，明日（10）雨勢將明顯減弱，僅宜蘭、基隆北海岸、大台北山區有零星降雨，其他地區轉為多雲到晴；西半部必須留意 10 度左右的日夜溫差增大。而恆春、馬祖與澎湖今日起至週四仍受強風影響，局部風力可達 6 至 8 級。

週四起，東北季風再度小幅增強，迎風面降雨增多，中南部白天高溫略降。週五至週六白天是本週第二階段變天，北側系統帶入更多水氣，使基隆北海岸及宜蘭降雨再度明顯。

較受關注的是第三波冷空氣。林伯東指出，週六晚間至週日清晨東北季風將再明顯增強，強度有機會達到今年首波「大陸冷氣團」等級。屆時北部與宜蘭氣溫可能從 22 度驟降至 15 度，中部由 24 度降至 18 度，南部則約從 24 度下滑至 18 度；花東最低溫可能落在 16 度左右，桃園至台南、台東、恆春與外島風浪也將顯著增強。

下週日到下週一，台灣天氣逐漸轉乾，但氣溫持續下滑，清晨低溫更低一階。北部與宜蘭預估為 13 至 22 度，中南部 12 至 26 度，花東 14 至 22 度，近山區甚至可能再下降。

林得恩今日也在「林老師氣象站」指出，今日東北季風增強、水氣偏多，雨勢主要集中在桃園以北、東北部與東半部，尤其基隆北海岸、大台北山區及宜蘭的降雨時間更長、強度也較顯著。他提醒，上半天雨勢最明顯，下午後逐漸減弱。

圖／林得恩也強調，本週六晚間至週日清晨的降溫幅度將「明顯有感」，部分空曠平地最低溫恐逼近 10 度。（翻攝 林老師氣象站 Facebook）

林得恩也強調，本週六晚間至週日清晨的降溫幅度將「明顯有感」，部分空曠平地最低溫恐逼近 10 度，民眾應留意保暖。此外，本週東半部及恆春沿海仍有長浪，西半部及離島須防局部霧或低雲，行車與海邊活動皆要提高警覺。

