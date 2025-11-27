冷空氣連兩波！東北季風接力襲台 北台灣週三開始又濕又冷

受東北季風影響，北台灣氣溫偏低，未來一週清晨低溫恐下探15度。（示意圖／黃耀徵攝）

受到東北季風影響，氣溫持續偏低，根據中央氣象署預報指出，明日（28日）中部以北低溫約攝氏15度，西半部清晨有局部短暫降雨，白天雨勢趨緩，但各地雲量仍多，僅中南部山區與恆春半島有零星短暫雨。

氣象署預估下週三起冷空氣增強，北部氣溫明顯轉涼，雨區同步擴大。（圖／氣象署提供）

氣象署表示，隨著東北季風逐漸減弱，週末天氣好轉，各地多雲到晴，可見陽光，僅恆春半島仍有局部短暫雨；週日則需留意基隆北海岸與中部以北山區有短暫降雨機會。

不過，下週一（12月2日）起，另一波東北季風南下，氣溫再度下滑。氣象署指出，北部地區高溫將由週末的27至28度降至23至24度，降幅明顯，低溫則在17至18度之間。當天至週二，基隆北海岸、東半部及恆春半島將有局部短暫雨，其他地區天氣多雲到晴。

隨後至週三、週四（12月4日至5日），冷空氣進一步增強，影響範圍擴大。氣象署預估，桃園以北、東半部及恆春半島將轉為局部短暫雨天氣。溫度方面，北部地區低溫將下探15至16度，中南部低溫約18至20度，週四中部地區低溫可降至16度。

對於部分氣象粉專預測將迎來今年首波冷氣團，氣象署則認為目前出現冷氣團的機率仍低，但週三以後的冷空氣確實較強，將使北台灣氣溫明顯轉冷，民眾應注意保暖及天氣變化。

