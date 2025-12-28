冷空氣連番強襲！這2天恐戰入冬首波「強烈大陸冷氣團」

【高沛生／綜合報導】冷空氣準備升級！中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，最新模式顯示，本週前半段氣溫回升、天氣相對穩定，但週四起另一波冷空氣南下，週五、週六有機會達到大陸冷氣團，甚至挑戰入冬首波「強烈大陸冷氣團」。不過各模式分歧仍大，冷空氣實際強度仍有不確定性，需持續觀察。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」發文指出，今晨觀測資料顯示，各地雲量仍多，迎風面回波消長，大台北東側、宜蘭降雨明顯。最新27日20時的歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今(28日)冷氣團減弱，氣溫漸升，白天北部微涼、南部舒適微熱，各地早晚偏涼；西半部多雲時晴，大台北東側、宜蘭有局部短暫雨，花、東地區偶有零星降雨。

各地氣溫方面，北部14至21°C，中部12至25°C，南部13至26°C，東部14至24°C。最新模式模擬顯示，明日各地大多晴朗，氣溫持續回升，北部舒適、南部微熱，早晚仍偏涼，僅北海岸及東半部有零星降雨機率。

進一步觀察後續天氣，吳德榮指出，週二、週三(30、31日)東北季風略為增強，北台灣雲量逐日增多，局部短暫降雨機率逐日提高，白天氣溫略降；其他地區天氣仍大致晴朗穩定，體感為舒適至微熱。

至於冷空氣關鍵時段，最新模式模擬顯示，週四(1日)起另一波冷空氣開始南下，北部、東半部轉為有局部短暫雨；週五、週六(2、3日)冷空氣持續南下，有達「大陸冷氣團」，甚至挑戰入冬首波「強烈大陸冷氣團」的機率。歐洲模式(ECMWF)與美國模式(GFS)的傳統動力模擬顯示，4日起冷空氣減弱、6日再有一股冷空氣抵達；但歐、美AI模式則將2日及6日兩股冷空氣模擬為一整股，強度更強、氣溫降得更低。

吳德榮也提醒，目前各模式仍存在高度不確定性，模擬結果持續調整中，實際將達到何種冷氣團等級，仍需再觀察，暫不宜過早下定論。

雲圖、雷達與雨量顯示，迎風面回波消長，大台北東側及宜蘭降雨明顯。翻攝氣象應用推廣基金會

