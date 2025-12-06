冷空氣連發！ 下週兩波東北季風報到 北台灣降溫又有雨

受輻射冷卻影響，今（7）日清晨氣溫偏低，白天氣溫略為回升，但中南部地區日夜溫差顯著。不過，中央氣象署指出，下週一（8日）起東北季風增強，北部及東北部氣溫將會轉涼，迎風面降雨機率也大幅提高，也預計下週六（13日）將有另一波東北季風增強，屆時北部、東北部將會再冷一波。



今日早晚氣溫仍涼，各地低溫普遍在13至18度之間，其中竹苗、中部局部空曠地區及近山區平地氣溫較低。白天氣溫略微回升，北部與東半部高溫約24至26度，中南部25至27度，不少地區日夜溫差大，提醒民眾出門帶件外套。至於離島澎湖、金門、馬祖多為晴時多雲，氣溫分別落在20至23度、16至23度與16至20度。

下週一、二北台灣轉涼防大雨

下週一起東北季風增強，週二（9日）影響明顯，北部與東北部氣溫再度轉涼，其他地區早晚也偏涼。基隆北海岸、大台北及東北部將出現陣雨並不排除局部大雨，桃園與東部有短暫雨，東南部與恆春半島則為零星短暫雨，其他地區維持多雲到晴。

週末再冷一波

雖然下週三（10日）東北季風減弱，各地氣溫回升，但僅維持短暫時間。氣象署指出，下週六另一波東北季風南下，北部與東北部將明顯轉涼，其他地區早晚也偏涼，北部、東半部、恆春半島及大台北山區仍有局部短暫雨，其他地區則為多雲到晴的天氣型態。

