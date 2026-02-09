冷空氣連發！低溫下探12度 專家曝「春節」還有2波

即時中心／温芸萱報導

天氣風險分析師林孝儒今（9）日在臉書指出，寒流影響減弱，今明兩天水氣偏少，各地回溫，北部、東部白天高溫約16至23度，中南部可回升至19至26度，但清晨低溫仍僅12至17度，日夜溫差大。週二入夜鋒面尾端掠過，週三至週四新一波冷空氣南下，北東部高溫降至18至21度，低溫約13至15度，強度不排除接近大陸冷氣團。週末至小年夜白天回暖，高溫可近25度，春節期間將有兩波冷空南下。

林孝儒表示，今日白天起至明日，冷空氣將隨北方高壓出海逐步減弱，整體水氣不多，各地雲量減少，陽光露臉機會增加，白天氣溫回升。預估北部至東部白天高溫約16至23度、低溫12至16度；中南部高溫約19至26度、低溫13至17度。雖然白天較舒適，但清晨與夜晚仍偏冷，外出建議採取「洋蔥式」穿著，以應付日夜溫差。

週中鋒面掠過 冷空氣南下節奏快

不過林孝儒提醒，這波回暖時間不長，週二入夜後鋒面尾端掠過，週三至週四新一波冷空氣接力南下，整體推進節奏偏快。北部及東部雲量將再度增多，局部地區轉陰並有短暫降雨，高溫略降至18至21度、低溫約13至15度。冷空氣強度仍有調整空間，目前評估不排除接近「大陸冷氣團」等級。

相較之下，中南部受影響較小，天氣維持晴時多雲，高溫約24至27度、低溫15至19度，但夜晚清晨須留意輻射冷卻，局部空曠地區可能出現較低溫度，日夜溫差明顯。

春節天氣變化快 後期回溫機會高

接著，林孝儒分析，週五至週末（小年夜）台灣附近轉為高壓迴流環境，偏東或南風影響，各地天氣相對穩定，普遍晴時多雲，白天回暖，高溫可接近25度。不過清晨低溫仍約16至18度，沿海、近山或縱谷地區可能再低2至3度，早出晚歸建議多備一件外套，也可把握這段穩定天氣安排除舊佈新。

小年夜氣溫圖。

小年夜台灣雲雨圖。

至於春節期間（除夕至初三），林孝儒表示，目前趨勢顯示將有兩波偏弱冷空氣間歇南下，天氣變化節奏快，但整體仍屬典型冬季型態。東北季風增強時，迎風的北部、東部轉陰有雨，中南部多為晴到多雲；當季風短暫減弱，北東部降雨可望趨緩，出現短暫好轉空檔。氣溫多數時間維持東北季風等級，雖未必出現劇烈降溫，但在環境轉乾時，仍需留意清晨輻射冷卻造成的局部低溫。由於預報期程仍長、變動度高，建議連假前3至5天再依最新預報調整行程，南來北往也需留意各地天氣差異與日夜溫差。





