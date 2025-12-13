冷空氣逼近台灣！鄭明典PO圖示警：溫度上很快有感

大陸冷氣團今天（13日）將南下影響台灣。（圖／翻攝自鄭明典臉書）





大陸冷氣團今天（13日）將南下影響台灣，各地氣溫明顯下降，週末至下週初預期出現入冬以來較強的一波低溫。前氣象局長鄭明典也在臉書分享最新預測圖，指出冷空氣已相當接近台灣，氣溫很快就會出現變化。

氣象署指出，今天白天受東北季風影響，北部及東北部天氣偏涼，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差較大。

清晨各地低溫約在攝氏17至20度之間，局部地區溫度略低；白天北部及宜蘭高溫約21度，整日感受較為濕涼，中南部及花東地區高溫約25至28度。氣象署預估，今晚起大陸冷氣團南下，中部以北及東北部氣溫將進一步下降。

鄭明典上午在臉書貼出8時的地面氣壓與降雨預測圖，並點出兩項觀察重點。首先，冷高壓正沿著青藏高原邊緣向南移動。

其次，台灣東北方的等壓線出現向上突起，顯示台灣附近低壓發展。他表示，從預測圖來看，冷空氣目前尚未抵達台灣，但距離已相當接近，「很快就會有溫度上的反應」。

