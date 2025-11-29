冷空氣逼近！12/3起全台明顯降溫 中部以北下探14度 先濕冷後乾冷

下一波冷空氣，即將報到！此波冷空氣影響時間較長，先濕冷、後轉乾冷。 圖/取自氣象粉專「林老師氣象站」

中央氣象署最新月長期預報指出，台灣將在12月3日至6日期間受一波明顯冷空氣影響，氣溫將逐日下滑，天氣型態將從濕冷逐漸轉為乾冷，預估中部以北及宜蘭的空曠地區，低溫會落在14至17度之間；南部、花東與澎湖沿海空曠地區低溫約16至19度；金門預測13至14度，馬祖更低至11至13度。氣象粉專「林老師氣象站」提醒，這波降溫範圍廣、時間長，民眾務必留意穿著保暖。

今日（30日）水氣略增，北台與東半部天氣較不穩定，包括基隆北海岸、東部地區與恆春半島都有局部短暫雨，其他地區也可能出現零星降雨，外出建議攜帶雨具。白天高溫仍有24至28度，但清晨輻射冷卻明顯，新竹至嘉義低溫僅13至16度，內陸與近山區可能更低，其他地區約16至20度，日夜溫差相當大；離島方面，澎湖多雲短暫雨，氣溫20至23度；金門晴時多雲，13至23度；馬祖晴到多雲，14至20度。

氣象署表示，明天至週二白天將有中層雲系通過，明天水氣偏多，北海岸、東半部與恆春半島有局部短暫雨，中部以北及南部山區也有零星降雨，其他地區為多雲天氣。明晚起至週二白天，水氣略減，桃園以北及宜蘭仍有局部降雨，花東與中南部山區亦有零星雨，其他地區則為多雲到晴。

氣象局提醒，未來一週氣溫變化劇烈，尤其12月初冷空氣報到後，早晚氣溫將明顯下滑，請民眾留意天氣變化、適時添衣。

