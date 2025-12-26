冷空氣遇暖流！ 「極地氣團輻合帶」現形 日本西側降大雪

部分日本人，已經開始放跨年假期，不過迎接他們的卻是強烈寒流帶來的大雪。包括九州的福岡、長崎、大分、熊本，也都降下這個冬天的第一場雪。日本氣象廳表示，這是受到「日本海極地氣團輻合帶」的影響，北方冷空氣遇到對馬海峽暖空氣，讓日本西部將出現明顯降雪。

日本遭遇強烈寒流侵襲，日本氣象廳指出這波大雪是「日本海極地氣團輻合帶」所致。(示意圖片／達志影像美聯社)

日本迎來強烈寒流，多地降下今冬第一場大雪，嚴重影響民眾返鄉交通。日本氣象廳表示，這是受到「日本海極地氣團輻合帶」影響，北方冷空氣遇到對馬海峽暖空氣，導致日本西部出現明顯降雪。截至26日清晨6點，鳥取、兵庫等地區6小時內降雪達22公分，福岡、長崎、熊本、佐賀及大分也都觀測到今年的初雪。氣象廳預告元旦過後將再有強冷空氣南下，日本西部可能比往年更冷。

白色大雪紛飛，使道路能見度急劇下降，青森地區更是下起暴雪。在關越自動車道前往新潟的路上，年末交通已開始變得混亂。許多日本民眾已開始放新年假期，大家紛紛趕著返鄉與家人團聚，但突如其來的大雪讓不少人感到憂心。有民眾表示，雖然下雪讓他們感到困擾，但小孩子們倒是非常開心。在寒冷的天氣中，街上的民眾都穿上厚重的大外套，戴上圍巾和帽子，將自己包得嚴嚴實實。

NHK主播糸井羊司解釋，這波大雪是由於吹向日本中國地區的風受到JPCZ（日本海極地氣團輻合帶）的影響所致。所謂的日本海極地氣團輻合帶，是指冷空氣南下吹過日本海，受對馬暖流加熱產生積雲，氣流在地形影響下分流後再度匯聚，形成狹長的強降雪帶。

在新潟，民眾撐著傘抵擋風雪；而鳥取地區因惡劣天氣，電車已停駛，居民正為預期到來的更大雪量做準備。有民眾向記者展示了車輪被困時可用來脫困的工具，並表示雖然能見度只有200到300公尺，但因為不知道會下多少雪，所以必須做好充分準備。日本氣象廳表示，除了26日的大雪外，元旦過後預計又將有強冷空氣南下，日本西部地區可能比往年更冷，日本海側地區也會再度降下大雪。民眾應密切關注天氣預報，做好防寒和安全措施。

