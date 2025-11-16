冷空氣還在半路今晨低溫16.3度！入秋最強冷空氣今南下 連2天探12℃

生活中心／黃韻璇報導

今（17）日東北季風增強，各地天氣轉涼，氣象署提醒，明（18）日東北季風影響，中部以北、東北部及東部天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼；今、明兩天基隆北海岸、台灣東北部地區及大臺北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，桃園以北地區有短暫雨，竹苗及東部地區有局部短暫雨，東南部地區、恆春半島及中南部山區有零星短暫雨。氣象專家吳德榮則提醒，週三、四的清晨苗栗以北將出現12度左右的平地最低氣溫，台北氣象站則降至16度左右。

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」專欄中指出，今日清晨冷空氣還在半路，氣溫反比昨晨略升。截至4：42縣市平地最低氣溫出現在新竹（關西鎮）16.3度；各地區平地的最低氣溫約在17至20度：北部（新北石碇區）19.5度、中部（雲林崙背鄉）18.2度、南部（高雄内門區）18.6度、東部（花蓮壽豐鄉）17.4度。

氣象專家吳德榮則提醒，今日入秋以來最強冷空氣開始南下，週三、四的清晨苗栗以北將出現12度左右的平地最低氣溫。（圖／資料照）

吳德榮表示，今晨觀測資料顯示，東北季風前緣逐漸接近，北海岸、東北部已有局部降雨。最新(16日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日入秋以來最強冷空氣開始南下，迎風面北部、東北部及東部轉有雨，氣溫逐漸下降，北海岸、北部山區及東北部有局部較大雨勢，應注意。今日各地區氣溫為：北部25降至17度、中部18至30度、南部19至31度、東部17至29度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明（18）日東北季風迎風面水氣偏多，北部、東北部及東部有局部短暫雨，北台溼涼微冷，中南部白天舒適、早晚微冷。週三、四（19、20日）迎風面水氣逐日略減，週三北部、東北部及東部仍有局部短暫降雨的機率，北台偏涼微冷，週四北海岸、東北部仍有局部短暫降雨的機率，白天起氣溫略升。

這波冷空氣「最冷時段」在什麼時候？吳德榮透露，週三、四的清晨苗栗以北將出現12度左右的平地最低氣溫，台北氣象站則降至16度左右，雖離「大陸冷氣團」的強度、有段差距，但氣溫比前週低了不少，仍應注意穿著調整。

此外，最新模式模擬顯示，週五至週日（21至23日）迎風面仍有水氣，北海岸、東北部偶有局部短暫雨的機率，背風面晴朗穩定；週五、六北台偏涼，中南部白天舒適、早晚涼。下週日東北季風減弱，各地氣溫回升。

