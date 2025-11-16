冷空氣還在半路今晨低溫16.3度！入秋最強冷空氣今南下 連2天探12℃
生活中心／黃韻璇報導
今（17）日東北季風增強，各地天氣轉涼，氣象署提醒，明（18）日東北季風影響，中部以北、東北部及東部天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼；今、明兩天基隆北海岸、台灣東北部地區及大臺北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，桃園以北地區有短暫雨，竹苗及東部地區有局部短暫雨，東南部地區、恆春半島及中南部山區有零星短暫雨。氣象專家吳德榮則提醒，週三、四的清晨苗栗以北將出現12度左右的平地最低氣溫，台北氣象站則降至16度左右。
氣象專家吳德榮在「洩天機教室」專欄中指出，今日清晨冷空氣還在半路，氣溫反比昨晨略升。截至4：42縣市平地最低氣溫出現在新竹（關西鎮）16.3度；各地區平地的最低氣溫約在17至20度：北部（新北石碇區）19.5度、中部（雲林崙背鄉）18.2度、南部（高雄内門區）18.6度、東部（花蓮壽豐鄉）17.4度。
吳德榮表示，今晨觀測資料顯示，東北季風前緣逐漸接近，北海岸、東北部已有局部降雨。最新(16日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日入秋以來最強冷空氣開始南下，迎風面北部、東北部及東部轉有雨，氣溫逐漸下降，北海岸、北部山區及東北部有局部較大雨勢，應注意。今日各地區氣溫為：北部25降至17度、中部18至30度、南部19至31度、東部17至29度。
吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明（18）日東北季風迎風面水氣偏多，北部、東北部及東部有局部短暫雨，北台溼涼微冷，中南部白天舒適、早晚微冷。週三、四（19、20日）迎風面水氣逐日略減，週三北部、東北部及東部仍有局部短暫降雨的機率，北台偏涼微冷，週四北海岸、東北部仍有局部短暫降雨的機率，白天起氣溫略升。
這波冷空氣「最冷時段」在什麼時候？吳德榮透露，週三、四的清晨苗栗以北將出現12度左右的平地最低氣溫，台北氣象站則降至16度左右，雖離「大陸冷氣團」的強度、有段差距，但氣溫比前週低了不少，仍應注意穿著調整。
此外，最新模式模擬顯示，週五至週日（21至23日）迎風面仍有水氣，北海岸、東北部偶有局部短暫雨的機率，背風面晴朗穩定；週五、六北台偏涼，中南部白天舒適、早晚涼。下週日東北季風減弱，各地氣溫回升。
更多三立新聞網報導
中共昨深夜3度發聲！中國文旅部「鄭重提醒」：中國人避免前往日本旅遊
日本考慮「將薛劍驅逐出境」？矢板明夫爆1關鍵：日本政府面臨困難抉擇
披薩店羞辱台客！驚動義大利市長 她驚「台灣國際地位」：要出來洗門風
中國再放話！《解放軍報》威脅：日本全國恐淪戰場 警告介入台海3下場
其他人也在看
冷空氣明殺到「冷剩14度」 3地區越晚雨勢越大
冷空氣明起報到，各地降溫明顯，氣象署預估北部低溫恐從20度跌至16度，東北季風挾帶水氣也將帶來降雨，基隆北海岸與宜蘭更有局部大雨。雖未達冷氣團或寒流等級，週三仍偏涼冷，週末冷空氣減弱後氣溫才有望回升。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
今年秋冬最強冷空氣！週二晚間急凍「一路冷到這天」
今（16）日各地早晚仍涼；臺灣東北部地區、基隆北海岸及大臺北山區有局部短暫雨，大臺北、東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。氣象粉專也指出，週一起台灣北部跟東部就會變天，且這波冷空氣將會是今年秋冬以來最強的。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
最強冷空氣「挑戰首波冷氣團」！明全台大降溫這天剩12度 濕→乾時程曝
中央氣象署指出，今（16）日迎風面水氣增加，基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區有局部短暫雨，大臺北、花東地區及恆春半島有零星短暫雨，外出請攜帶雨具備用，其他地區為多雲到晴；氣溫方面，西半部高溫約27至30度，東半部則為25至27度，各地低溫普遍為19至22度，早晚感受較涼。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
北台灣剩最後一天太陽！專家：下周起溫度溜滑梯 2時段雨勢猛烈
在鳳凰颱風與東北季風產生的共伴效應摧殘過後，台灣迎來了短暫3天的好天氣，氣溫保持在舒適的20至25度左右，南部則是來到30度，不過專家提醒，周一（17日）起，隨著東北季風再度增強，壞天氣又將到來，呼籲北台灣的民眾把握周日最後一天暖陽，屆時下午與深夜兩時段雨勢較為猛烈。中時新聞網 ・ 1 天前
變冷番薯！入秋最強冷空氣要來了 北部、東北部「這2天」恐探12度
別被現在溫暖的陽光給騙了！中央氣象署今（15）日表示，雖然今明兩天北部和宜蘭回暖，但氣象署預報員張竣堯提醒，全台早晚仍偏涼，注意基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部短暫雨。此外，下週一（17日）開始，今年入秋最強冷空氣來襲，氣象專家吳德榮指出，冷空氣南下後，迎風面的北部、東北部及東部將轉為有雨，氣溫也急速下滑，「下週二、週三（18日、19日）是這波冷空氣最強勁的時間！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
把握今日最後暖陽！明起東北季風再增強 大雨炸5地最強時刻曝
今（16）日迎風面水氣增加，基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區有局部短暫雨，大臺北、花東地區及恆春半島有零星短暫雨，外出請攜帶雨具備用，其他地區為多雲到晴。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒民眾，把握週日最後暖陽，週一起東北季風將會再度增強。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
週一迎入冬首波冷氣團 全台最低溫恐下探13度
生活中心／綜合報導今天（16）艷陽高照，好天氣週一就會變調。最強冷空氣南下，挑戰入冬以來首波冷氣團，全台大降溫，周一入夜後，北部、東北部有感變冷，週二週三低溫下探15度，甚至沿海及空曠地區可能到13度，就連南部地區，低溫也只剩17度左右。民視 ・ 12 小時前
好天氣只剩一天！東北季風增強全台轉濕涼 北部、宜花恐有局部大雨、低溫下探15度
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導東北季風稍減弱，台灣今（16）日迎來難得的穩定天氣，但早晚仍偏涼。中央氣象署提醒，雖然白天有機會見到陽光，各地體感舒...FTNN新聞網 ・ 16 小時前
入秋最強冷空氣東北季風轉強！氣溫溜滑梯一週天氣先看
多雲到晴舒適溫暖，迎風面降雨漸增多 近日天氣多雲到晴舒適溫暖，迎風面降雨漸增多，目前有一高氣壓1032百帕，在北緯36度，東經141度，即在日本東方海面，向東移動，時速20公里。週一開始東北季風增強，各地天氣轉涼，各地低溫從19至22度，降至15至日夜溫差大，請留意溫度變化，適時增減衣物，一週天氣概況先看。景點+ ・ 9 小時前
把握最後好天氣！明起降溫有雨 北部、東半部最冷「跌破14度」
【緯來新聞網】中央氣象署表示，強烈冷空氣預計將於11月17日南下，天氣風險公司分析師廖于霆透過臉書發緯來新聞網 ・ 19 小時前
暖陽剩今天！11/17東北季風增強降溫 宜蘭5地區迎大雨
東北季風將增強，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，週一（17）宜蘭局部地區將會迎來一波大雨，同時北台灣也有下雨機會，全天感受濕冷，低溫將下探15度。中天新聞網 ・ 20 小時前
把握周末好天氣 吳德榮：下周一入秋最強冷空氣南下 低溫探13℃
中央氣象署表示，今天（15日）各地為晴到多雲、溫暖穩定的天氣，僅東半部偶有零星降雨。氣象專家吳德榮說，下周一（17日）將有入秋以來最強冷空氣開始南下，下周三、四（19、20日）清晨苗栗以北低溫下探攝氏13度。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
氣溫溜滑梯！18至20日清晨有感轉涼 「這兩天」水氣最多
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導記得添衣保暖！中央氣象署今（16）日表示，明（17）日起東北季風將再度增強，強度比前幾波更明顯，北部、東北部下半天起溫度明顯下滑，明晚最低恐降至20度。中部明日白天仍有26、27度高溫，南部略降至24、25度，全台則會在18至20日迎來更明顯的降溫；降雨方面，17、18日水氣最多，桃園以北、新竹、苗栗與花蓮等地易出現雨勢，提醒外出民眾留意天氣變化。民視 ・ 16 小時前
一分鐘報天氣 / 週一 (11/17) 週一起北部東部變天，全臺逐漸降溫
明天天氣如何？ 週一清晨，東北季風南下，北部東北部會轉為陰陣雨天氣，氣溫從早一路下滑。中南部及東南部天氣沒太多變化，還是晴時多雲，氣溫也會逐漸下滑。 這波進入秋冬以來最強的冷空氣，週一各地低溫大概19-23度，到了週二晚間，北部東北部低溫剩下17度，中南部低溫17-19度。東南部低溫在20度上下。週三晚間，北部東北部低溫15-16度，中南部低溫16-18度，東南部低溫20度左右。要到週四以後，冷空氣減弱，各地低溫才會以每天一度的速度回升。高溫部分，北部東北部週四前高溫17-18度，中南部高溫大概還有21-24度。 這波冷空氣水氣多，北部東北部都會是陰雨天氣，感受起來比較溼冷，而且要濕冷到週四。中南部地區較不受水氣影響，都維持晴時多雲天氣，但日夜溫差稍大。要多注意保暖，不要感冒著涼。 以上氣象由 天氣風險 / 廖于霆 提供Yahoo奇摩新聞（報氣象） ・ 16 小時前
入秋最強冷空氣報到！最低溫下探至15度 週三涼意全台有感
全台今天大多為多雲到晴，白天舒適溫暖、早晚偏涼。中央氣象署指出，未來一週氣溫將如「溜滑梯般」明顯下降，北台灣週二（18日）率先感受到涼意，全台週三（19日）將迎入秋以來最明顯的降溫，氣溫預計週末才會逐台視新聞網 ・ 12 小時前
周末好天氣！北台灣率先降溫 11/18恐下探14度
今（15）日東北季風減弱，中央氣象署指出，各地大多為晴到多雲、溫暖穩定的天氣，僅東半部地區雲量較多偶有零星降雨。北部及宜花氣溫回升，高溫來到24至26度，而中南部及台東則為27至30度，各地低溫普遍為19至21度，早晚感受較涼，白天溫暖舒適。中天新聞網 ・ 1 天前
台灣綠電市場10度有3度來自它！綠能集體下殺，它卻獨霸
CNEWS匯流新聞網財經中心／台北報導 今年綠能族群的走勢可說是整體低迷，許多個股不只是回檔，而是一路下殺再下殺。市場情緒對綠能股明顯轉弱，在這樣的背景下，「為什麼雲豹能源（6869）反而討論度升高？」這個問題更值得深入去了解。如果股民把再生能源族群當成一般題材股，自然會看不懂為什麼資金開始重新聚焦雲豹能源。真正的關鍵不是財報亮不亮眼，而是它旗下的天能綠電（...匯流新聞網 ・ 17 小時前
日本櫻島火山噴發「噴煙飆4400公尺」 鹿兒島40航班停飛
綜合日媒報導，日本氣象廳與鹿兒島縣政府指出，櫻島南岳山頂火口自16日凌晨2時28分至3時50分間開始頻繁活動，持續出現中型以上噴煙，最高高度為海拔4400公尺，為自2024年10月18日以來首度突破4000公尺。氣象台指出，這次噴發伴隨大規模噴石，落石最遠飛至距火口約1000至1400...CTWANT ・ 12 小時前
把握最後好天氣 下周一冷空氣報到
氣象署說明，今天（15日）東北季風減弱，各地大多為晴到多雲、溫暖穩定的天氣，僅東半部地區雲量較多偶有零星降雨；北部及宜花氣溫回升，高溫來到24至26度，而中南部及臺東則為27至30度，各地低溫普遍為1中廣新聞網 ・ 1 天前
最強冷空氣殺到！連2天濕冷「週四13度最凍」 氣象署曝回暖時間
入秋最強冷空氣明（17）日抵達！中央氣象署表示，明天開始至週四溫度明顯下滑，其中週四清晨受到輻射冷卻影響，中部空曠地區可能下探13度，一直到週六全台才會明顯回暖。降雨部分，明天至週二基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區整天有雨，要留意局部較大雨勢，桃園以北降雨機率也偏高。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前