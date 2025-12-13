冷空氣靠近中！鄭明典示警：溫度很快就會有反應

入冬最強冷氣團將於今(13)晚報到，明晚和15日清晨是這波冷氣團最冷時刻。 圖：取自鄭明典臉書

[Newtalk新聞] 入冬最強冷氣團將於今(13)晚報到，明晚和15日清晨是這波冷氣團最冷時刻，對此，前中央氣象局長鄭明典指出，上午冷高壓的確沿著青藏高原邊緣往南移動，台灣東北方等壓線向上突起，這個狀態可以說明，雖然目前冷空氣尚未到達台灣，但是很接近了，「很快就會有溫度上的反應」。

根據氣象預報，入冬首波冷氣團將於今晚抵達，明晚和15日清晨是這波冷氣團最冷時刻，局部低溫下探10度或12度，迎風面會有短暫陣雨，且今晚過後，中部以北和宜花3500公尺以上高山有零星降雪機會，明天起冷氣團帶來較乾冷空氣，各地水氣明顯減少轉乾，僅剩東半部及迎風面地區有零星降雨機會。

對此，鄭明典在臉書上PO出，上午8時的地面氣壓和降雨預測圖指出，現在冷高壓的確沿著青藏高原邊緣往南移動；台灣東北方等壓線向上突起，這就是前面說的台灣低壓發展，現在這個樣子，表示冷空氣尚未到達台灣，但是很接近了，很快就會有溫度上的反應。

