冷空氣「兵分兩路」殺到 鄭明典： 恐有疊加效果

氣象署指出，明天冷空氣抵達台灣，預估西半部及宜蘭最低溫將下探至14度，並一路持續到周五（5日），前氣象局長鄭明典在臉書表示，即將影響台灣的冷高壓有兩個來源，彼此會有部分疊加效果，不過疊加效果仍存有變異。

前氣象局長鄭明典在臉書表示，台灣冬季的低溫來自冷高壓的影響，即將影響台灣的冷高壓有兩個來源，一股是由極區往南再往東，這股冷空氣來自極渦，相當地冷，主要影響日本、韓國，部分冷空氣要經過大片洋面才會到台灣。

鄭明典指出，另一股冷高壓則來自西方，由歐洲經亞洲中部而來，冷空氣較弱，但因為偏南出海，會比較接近台灣；這兩股冷空氣先後來到，僅有部分疊加效果，「因為疊加效果變異大，所以初期模式對台灣低溫的預報分歧很大。」

有網友在留言區詢問，兩股冷高壓來源疊加，有沒有可能讓今年冬天台灣變得很冷？鄭明典回應，「查了紀錄，氣象署並沒說冷冬」，另有民眾接著問，今年暖冬機率是否比較高，鄭明典則認為「正常機率最高」。

