冷空氣 心肌耗氧量暴增 保暖防猝死

醫師黃軒提醒，低溫是「心臟猝死風暴」的隱形引爆器。

（記者湯朝村/翻攝)

記者湯朝村∕嘉義報導

近日冷空氣持續南下，氣溫驟降，胸腔暨重症專科醫師黃軒在社群平台發文警告，低溫不僅是感冒的誘因，更是「心臟猝死風暴」的隱形引爆器。多項國際研究顯示冬季是天氣相關心肌梗塞與心臟猝死的高峰期，關鍵自保之道─「保暖不是怕冷，是怕『冷引爆你原本撐著的心臟』」。

黃軒指出，當冷空氣來襲，人體會啟動「超級誤會的防禦機制」，為了維持體溫與血壓，周邊血管會急遽收縮，導致血壓上升，心臟必須更用力、更快地跳動才能泵血，這使得心肌耗氧量暴增。

廣告 廣告

對於已有高血壓、冠心病、三高問題，或有抽菸、熬夜習慣及家族心臟病史的民眾而言，心臟如同「被同時按下油門加手煞車」，負荷過大即可能成為猝死的開端。

他引述研究佐證，瑞典一項針對28.3萬名冠心病患者的分析顯示，環境溫度每下降10°C，心肌梗塞風險就上升7%。英國研究也發現，日均溫每降1°C，心肌梗死風險累計增加2%。若本身正處於感冒狀態，病毒會刺激交感神經更加亢進，使血管更容易痙攣，形成「最毒組合」。

黃軒解釋，「著涼」之所以危險，在於它觸發的一系列連鎖反應：1.血管收縮；2.感染加重負擔；3.神經刺激；4.冠狀動脈痙攣；5.心肌缺血；

面對低溫威脅，黃軒提出6項具體保命建議：

1.慢起床：起床前先在床上暖身，不要立刻下床。

2.重點保暖：外套非萬能，應加強「圍巾、帽子、襪子」保護脖子、頭部與腳部，這些部位溫度流失最快。

3.正視感冒警訊：感冒時若出現胸悶、心律不整，切勿輕忽。

4.嚴控血壓：冬天更需監測血壓，睡前多加一件外套，可能成為隔天的保命關鍵。

5.避免寒冬激烈運動：寒流期間的晨跑，無異於對心臟進行高壓測試。

6.洗澡先暖房：切勿先脫衣再開熱水，應先讓浴室充滿暖氣再入內，以防溫差過大引發憾事。

黃軒總結，冬天奪命的並非寒冷本身，而是體內那場看不見的風暴：血管收縮、血壓飆高、心臟過勞，加上被忽略的胸悶信號。他提醒，保暖不僅是為了不冷，更是「給心臟一條活路」。