冷空氣一波接一波 專家曝下探12度時間

今白天北部仍偏冷，高溫只有20至22度，中南部約24至27度；明天（27日）另一波東北季風南下，迎風面有局部降雨，各地氣溫下降；周五至周日（28至30日）轉乾，部分地區低溫下探12度。氣象專家吳聖宇表示，下周東北季風一波接一波南下影響台灣，但強度還不太強，目前尚未有大陸冷氣團南下的明確訊號，應持續觀察。

吳聖宇今天上午在臉書發文指出，今白天新竹以北到宜蘭、花蓮一帶高溫仍只有20至22度，苗栗以南地區以及台東約24至27度，今晚至明（27日）晨北台灣低溫約15度上下。明白天另一波東北季風南下，迎風面地區有雨，苗栗以北到宜蘭高溫降到19至21度，中南部也只有22至24度，明顯轉涼，晚上空曠地區可能下探12至14度。

吳聖宇提到，周五東北季風持續影響，但白天雲量逐漸減少，有些地方陽光露臉，高溫略回升，不過幅度有限，北部約20至22度，中南部則在23至26度，夜晚到周六清晨要注意輻射冷卻低溫，可能降至12度上下。

周末（29、30日）東北季風減弱，各地白天高溫逐漸回升，北部會逐漸回到24至26度，中部26至28度，南部可達29、30度，不過夜晚清晨溫度仍較低。

吳聖宇表示，目前來看下周東北季風仍是一波一波南下影響台灣，不過強度還不太強，尚未有大陸冷氣團南下的訊號；每一波東北季風持續的時間不長，北部氣溫起伏變化較明顯，其他地方要留意日夜溫差。

