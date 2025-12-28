冷空氣一波接一波！林得恩：元旦後恐迎寒流 1月上旬幾乎天天偏冷

氣象專家林得恩提醒1月上旬幾乎天天偏冷，民眾務必提高警覺。

[Newtalk新聞] 隨著冬季腳步加深，冷空氣影響時間恐將拉長！氣象專家林得恩指出，根據中央氣象署系集模式最新預測，未來兩週氣溫將呈現「兩波上下震盪」趨勢，整體偏涼冷，尤其元旦過後，強冷空氣可能接力南下，影響時間至少10天以上，強度甚至有機會達到「寒流」等級，一月上旬幾乎天天偏冷，民眾務必提高警覺。

林得恩今（28）日在臉書粉專「林老師氣象站」發文指出，從系集模式針對溫度指標的趨勢來看，未來兩週將出現兩波明顯的氣溫起伏，首先12月30日起受東北季風增強影響，氣溫開始小幅下降，導致跨年夜及元旦清晨偏涼至偏冷。

他表示，明年1月1日白天起，氣溫雖會逐步、緩慢回升，但回溫幅度相當有限；到了1月2日下半天後，氣溫又將再度轉為下滑趨勢，接下來一直到1月10日，若與氣候平均值相比，逐日氣溫皆偏低。

林得恩特別提醒，其中以1月6日至1月8日降溫最為顯著，不僅降幅最大，也可能是整段時間中體感最冷的時段，需特別留意低溫帶來的影響。

整體而言，林得恩分析，2026年元旦過後，強冷空氣開始南下，不僅影響時間長，估計至少可持續10天或以上，冷空氣強度亦有機會達到寒流等級。他提醒，後續仍須持續追蹤最新預報模式調整，民眾應提早做好保暖準備，留意日夜溫差及低溫帶來的健康風險。

