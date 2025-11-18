冷空氣一波波！今晚低溫下探12度 下週「新東北季風」接力襲台

今(18)天深夜到明(19)天清晨為最冷的時候，馬祖僅12度。 圖：張良一 / 攝 (資料照)

[Newtalk新聞] 入秋最強冷空氣將襲台一週，對此，氣象署指出，今(18)天深夜到明(19)天清晨為最冷的時候，馬祖僅12度，金門、中部以北及東北部也只有14至15度，明後天水氣減少，預計週末回溫，白天本島高溫都可達25至26度以上，溫差達10度之多，然後下週又將會有新一波冷空氣南下。

氣象署指出，今年入秋最強冷空氣將持續影響到21日，昨天下半天起已從北到南轉涼，今天清晨各地低溫低於20度，其中最低溫出現在馬祖14.9度，預計今天深夜到明天清晨是最冷時間點，北部、東北部、金門及馬祖會愈來愈冷，深夜到明天清晨馬祖僅12度，金門、中部以北及東北部14至15度，其他地區17至18度，沿海空曠地區會再低2度。

廣告 廣告

另外，由於這兩天北部、東北部及東部逐漸有回波移入，基隆北海岸及宜蘭大台北山區有大雨或豪雨機率，但明後天起降雨趨緩，北部、東半部及恆春有局部零星雨；週末東北季風減弱，迎風面仍有水氣，不過氣溫明顯回升，白天本島高溫都可達25至26度，中南部29至30度，溫差到10度以上；下週又將會再有東北季風南下，北部、東半部降雨機率又會增加。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

大雨致災！新北雙溪102線道「天降巨石」雙向交通受阻

入秋最強東北季風明天報到！低溫驟降至13度 未來一週天氣一圖看

未來一週氣溫預報趨勢圖。 圖：氣象署／提供