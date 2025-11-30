冷空氣「一路凍到下周末」 北部低溫恐剩12°C

【記者黃泓哲／台北報導】台灣未來一周持續受到東北季風影響，天氣將愈來愈冷。天氣風險公司分析師歐宗學表示，從周二起（12月2日）桃園以北、東半部開始轉雨，周三（12月3日）降溫明顯，北部白天高溫僅18至20°C，清晨低溫更下探12至13°C，這波東北季風會一路影響到周五。另一方面，菲律賓東方海面雖有新的熱帶系統發展，但路徑不會影響台灣。

氣象署指出，今、明兩天各地日夜溫差大，西半部水氣略增，局部偶有小雨，今晨新竹關西出現全台最低11°C，但白天明顯回暖。到了周二，風向轉為偏東到東北風，迎風面如基隆北海岸、大台北山區及東半部仍有短暫雨，其他地方則是多雲到晴。周三開始溫度明顯下滑，中北部清晨僅剩15至16°C，空曠地區可能掉到12°C，北部白天高溫也只有18至20°C。

氣象專家林得恩提醒，12月3日至6日將迎來較強冷空氣，這波降溫會持續好幾天，呈現「先濕冷、後乾冷」的型態。預估中部以北、宜蘭空曠低溫落在14至17°C，南部與花東也僅16至19°C，馬祖甚至可能接近11°C。他呼籲民眾注意保暖，早晚外出務必加衣。

氣象署也指出，周五（12月5日）起東北季風逐漸減弱，各地白天氣溫會回升，但清晨仍偏冷，迎風面的基隆北海岸、大台北山區及東半部仍有局部短暫雨。至於第27號颱風「天琴」位置遠在南沙島海面，對台灣毫無直接影響，民眾不需擔心。

未來降雨趨勢。氣象署提供

未來氣溫趨勢。氣象署提供

