冷空氣「這天報到」轉濕冷！北台低溫下探12度 回溫時間曝光

東北季風本週三（3日）增強並挾冷空氣南下，氣象專家吳德榮今（1）日指出，屆時氣溫明顯下降，北部平地最低溫約可降至12度，台北約可降至15度；雖未達「大陸冷氣團」等級，但北台灣將明顯轉冷，應注意保暖。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」專欄發文指出，今（1）日各地雲量略增，白天舒適、早晚涼，中部以北、東半部偶有局部零星飄雨的機率；明（2）日在東北季風影響下，迎風面水氣略增，大台北與東半部有局部短暫雨，氣溫稍降。

週三（3日）起東北季風增強並挾冷空氣南下，桃園以北、東半部將有短暫陣雨；週四、五（4、5日）水氣略減，迎風面大台北、東半部仍有機會出現局部短暫降雨。

吳德榮指出，屆時氣溫將明顯下滑，北部平地最低溫約可降至12度，台北約15度；雖未達「大陸冷氣團」等級，但北台灣將明顯轉冷，應注意保暖。

而最新模式模擬顯示，週六、下週日（6、7日）東北季風減弱、水氣減，迎風面東半部偶有機會出現局部短暫降雨，各地氣溫將陸續回升。

