冷空氣「這天」報到 北東轉濕冷、恐達冷氣團等級

把握本週好天氣！今、明（16、17日）兩天各地大多維持晴時多雲，白天高溫達20度以上，體感舒適。不過，根據氣象粉專「天氣風險WeatherRisk」預報，下週一（19日）起冷空氣陸續南下，氣溫逐日下降，水氣也將明顯增加，有機會達到大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團等級。

早晚偏涼白天回暖 今年首號輕颱「洛鞍」生成

受到偏東風影響，今、明兩天整體水氣不多，維持晴時多雲好天氣，僅東部有局部短暫陣雨。白天氣溫回升，北、東部高溫約20度，中南部可達25度以上，不過夜晚至清晨受輻射冷卻影響，空曠地區只有11至13度低溫，日夜溫差顯著。

週日（18日）各地天氣型態大致和今日相同，東北角至東部地區仍以陰天、有短暫陣雨為主。

位於菲律賓東南方海面的熱帶性低氣壓，於15日下午2時發展為今年第1號輕颱「洛鞍」，預計將在菲律賓東方海面活動，強度發展不明顯，對台灣天氣無直接影響。

冷空氣南下恐達冷氣團等級 高山有降雪機率

冷空氣陸續南下，下週一起氣溫逐日下降，水氣也將明顯增加。北、東部轉陰雨天氣，中南部則為多雲天氣，山區有短暫降雨機會。

下週一、二（19、20日）受東北季風影響，北東低溫約14至16度，中南部約15至17度；下週三至週五（21至23日）冷空氣強度有機會達大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團等級，北東低溫下探12至14度，中南部約13至15度。海拔3000公尺以上高山，將有降雪機率。

整體來看，下週天氣濕冷感受明顯，氣溫回升需等到週末後才較為明朗。粉專也提醒北、東部下週可能會有連日陰雨，建議民眾想安排戶外活動的話，好好把握本週穩定的天氣。