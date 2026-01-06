冷翻！18縣市低溫特報 台北等4地恐跌破10度

即時中心／潘柏廷報導

全台持續感受涼意！中央氣象署今（6）日上午10時56分針對18縣市發布「低溫特報」，其中，新北市、基隆市、台北市、桃園市有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請民眾注意防範。同時，氣象署呼籲民眾，加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全。





氣象署表示，強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今日下午起至明（7）日晚局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。

其中，新北市、基隆市、台北市、桃園市有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，被列入非常寒冷的「橙色燈號」；新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，則被框入寒冷的「黃色燈號」。

對此，氣象署呼籲民眾，加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。

中央氣象署針對18縣市發布低溫特報。（圖／擷取自中央氣象署官網）

