冷血啃老兒廖聰賢落網！辯：父母管教太嚴忍無可忍殺人

啃老逆子廖聰賢被帶回蘆洲分局偵訊。（圖／記者游承霖攝影）





啃老逆子廖聰賢前天（17日）晚間冷血殺害雙親後，前往三重棄車後，又逃往新莊地區，今天（19日）晚間在新莊新泰路落網，並於晚間6時56分被送進蘆洲分局，面對大批媒體詢問犯罪動機等，均不發一語，據悉，廖嫌宣稱家庭不睦，父母從小就管教很嚴格，忍無可忍才會殺人，而警方在機車上查獲的開山刀，就是殺人凶器。

啃老逆子廖聰賢被新莊警方逮捕。（圖／翻攝畫面）

據了解，36歲啃老嫌犯廖聰賢殺害雙親後，騎車逃逸至三重，棄車後再搭計程車逃往新莊體育園區，當晚就在新莊體育公園的景觀樓附近工地過夜，起床後持續在新莊體育公園週邊遊蕩。

啃老逆子廖聰賢被帶回蘆洲分局偵訊。（圖／記者游承霖攝影）

廖聰賢今天（19日）晚間6時15分，在新莊區新泰路261巷口閒晃時，被巡邏經過的新莊分局新莊派出所副所長陳鴻智等人查獲，並在身上查獲美工刀、尖嘴鉗、螺絲起子、諸多變裝用的衣物，身上僅剩1千多元現金、機車鑰匙，廖嫌今晚被帶回蘆洲分局時，面對現場媒體詢問犯案動機等，均不發一語。

據側面了解，廖嫌宣稱，父母從小就對他管教相當嚴格，不時就對他打罵，時至今日才會忍無可忍，購買開山刀行兇，而今天晚間夜間停止偵訊，預計明天（20日）警方才會再進一步偵訊，釐清犯案動機。

啃老逆子廖聰賢被帶回蘆洲分局偵訊。（圖／記者游承霖攝影）

