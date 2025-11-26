冷血女和男友吵架 誕下男嬰竟從11樓丟下害慘死 3

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導

台中市太平區一名夏姓女子，去年11月間在自家房間產下一名男嬰，但因為她產前就跟莊姓男友頻頻吵架，孰料她為了報復男友，竟把剛出生的男嬰，直接從住家社區大樓11樓往外丟，造成男嬰高空墜地重傷死亡。案發時，夏女的親友一度以為是發生意外所造成，直到男嬰被送醫搶救時，醫院發現有異進行通報，才讓這起事件曝光，檢方全案偵結後，依《兒少法》、殺人罪將夏女起訴。

檢警調查，夏女在2021年間與莊男交往，2年後誕下一名女嬰，後來雙方在去年3月分手，但巧合的是，夏女自3月底起生理期開始不規則，直到10月才發現懷孕，而在此期間，她與莊男多次發生口角。

廣告 廣告

直到去年11月28日凌晨3時許，夏女在自家房間內生下男嬰，但他因為和莊男吵架，在孩子出生後，竟用毛毯包裹孩子，然後將孩子放在窗框上再將他往外推，早成男嬰從11樓重摔到1樓花圃，全身多處骨折、臟器損傷，雖然送醫仍不治身亡。

全案經台中市警局太平分局、台中市政府社會局提出告訴，檢方偵查後認定，夏女涉犯《兒少法》、成年人故意對兒童殺人罪嫌，全案偵結起訴，預計由國民法官進行審理。

照片來源：翻攝畫面

更多《CNEWS匯流新聞網》報導

聘密醫、詐欺健保、逃漏稅及洗錢 高雄Abc牙醫聯盟遭訴

賴清德稱在野二修財劃法恐讓中央舉債 王鴻薇諷總統數學太差

【文章轉載請註明出處】