冷血弒親！狂砍蔥油餅父母37刀 啃老逆子正面曝光

廖嫌正面畫面曝光。（圖／翻攝畫面）





新北市蘆洲傳出逆倫命案！一對賣蔥油餅的夫妻，遭到啃老逆子殺害，雙雙陳屍住處客廳，地板上滿是鮮血，目前警方正鎖定逆子行蹤正積極追緝當中，而如今逆子正面曝光！

廖姓啃老男正面模樣曝光，只見他在2022年間，曾跟著父親到所執事的宮廟協助，身穿印有宮廟名稱衣物、圖案的白色上衣，一同站在人群中，而經了解，廖嫌殺害雙親後，隨即騎乘機車逃逸，將機車棄置於三重地區後，又轉搭計程車離去，過程中又多次變裝。

監視器錄下廖姓逆子逃逸畫面。（圖／翻攝畫面）

據悉，67歲廖姓丈夫與75歲陳姓妻子結婚多年，每天上午10點在三重仁愛路經營蔥油餅攤車，賣完就收攤，經營已35年，由於價格低廉又美味，頗受在地好評，曾獲不少美食部落客、YTR推薦；廖夫更與陳姓表妹在住家附近主持宮廟神壇，每週二、四、六晚間7時都會為信眾服務。

夫妻倆的36歲獨生子則是無業遊手好閒，偶爾才會出門打零工，其他時間大多待在家打手遊、電動，食衣住行全仰仗雙親金援。

沒想到，上週六（17日）晚間9時許，廖姓死者結束服務，才剛返家不久就與妻子遭逆子持刀殺害，經現場相驗，廖夫後腦、雙手等處共被砍24刀、許妻則是後腦、背部被砍13刀，刀刀見骨可見下手之凶狠。

雙親當天上午仍正常出攤做生意。（圖／翻攝畫面）

