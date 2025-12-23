冷血母設局12歲女赴日淪性奴 轉戰台灣賣淫落網！移民署今遣返泰國

泰籍女子涉嫌將女兒賣到日本按摩店賣淫。翻攝畫面

引發泰、日、台三國高度關注的「泰籍母親騙女赴日賣淫案」，內政部移民署今（23日）證實，涉嫌將12歲親生女兒帶往日本東京按摩店賣淫的泰籍女子已經由移民署人員依規定正式執行遣送作業，將其遣返回泰國接受司法調查。

回顧案情，該名29歲泰籍女子於今年6月底，以「一同赴日工作」為藉口，將年僅12歲的女兒騙至日本東京。抵達後，女子將女兒安插在一家非法按摩店內從事性交易，自己則在留下「會來接妳」的空頭支票後兩週便先行離境，將幼女獨自丟棄在異鄉賣淫。

泰籍女子涉嫌將女兒賣到日本按摩店賣淫。翻攝畫面

根據日本警方調查，受害少女受困期間處境極其悲慘，不僅被迫睡在廚房角落，在短短33天內竟被迫接客高達61人，所得酬勞全遭店家與母親相關帳戶瓜分。直到9月中旬，少女向東京出入國管理局求助，這起事情才曝光。

日本與泰國警方展開調查後發現，這名母親離開日本後並未回泰國，而是轉往台灣。移民署指出，該女於9月間利用免簽證方式入境台灣，隨後因在台從事賣淫行為觸犯《社會秩序維護法》，並逾期停留，遭警方循線查獲後，移送至移民署收容所安置。

收容期間，刑事局、移民署與日本、泰國警方保持高度聯繫，針對人口販運證據及遣返偵辦事宜進行多方溝通。在確認泰方已完成接回被害少女並安置後，我方於今日正式依《入出國及移民法》規定，將該名女子遣返回泰國原籍國。

移民署表示，本案能順利解決，歸功於警政署、移民署與日、泰三國執法單位的通力合作。不僅具體展現了台灣跨國合作打擊犯罪的行動力，更彰顯守護兒少權益與人權的堅定決心。



