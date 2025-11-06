冷血父報復外遇妻 誘堂哥撞死7歲兒騙保 下場慘了

中國一名7歲男童遭貨車衝撞身亡，父親與貨車司機竟有關聯，案件真相在一年後才揭曉。（示意圖／翻攝自Pexel）





中國福建一名7歲男童於路邊如廁時，遭貨車衝撞身亡，張姓父親當場抱著痛哭，未料父親與貨車司機竟有關聯，案件真相在一年後才揭曉。

根據陸媒《紅星新聞》報導，事發於2020年10月30日晚間，男童被貨車撞擊當場身亡，目擊者表示，當時貨車未減速直接撞上男童，不過司機辯稱，因低頭設置導航未注意前方，才導致悲劇發生。

調查顯示，張父因不滿妻子外遇，爭吵後萌生策劃車禍以謀取保險金的念頭，他先找到友人葉男，謊稱兒子罹患重病、無法醫治，並詢問葉男是否願意開車撞死兒子以製造假車禍，承諾事後分得部分理賠金，葉男當場拒絕，張父甚至要求他不得外傳此事。

廣告 廣告

之後張父找到堂哥，以相同理由提議製造假車禍撞死兒子以騙取保險金，事後再給堂哥3萬元人民幣（約13萬元台幣）。張父的妹妹表示：「當時聽完都傻眼了，無法相信這是真的，怎麼會這麼巧合，堂哥竟開車撞死自己的姪子。」

如今福建省高級人民法院審理認定，張父犯行極其惡劣，判處死刑；堂哥則判處死刑，緩期兩年執行，並限制減刑。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

2月大女嬰遭爸媽「折斷脊椎」慘死 警：難以想像的虐待

馬斯克發布「不自殺聲明」：如果掌握外星人證據 一定公開

加拿大1省批測速照相淪為「斂財工具」 將全面禁用

