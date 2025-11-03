冷血畫面曝！台中租客縱火燒死烏日母女 淡定「脫手套」從容逃逸

記者林意筑／台中報導

台中烏日一處二層樓鐵皮民宅遭惡意縱火，造成2死悲劇。（圖／翻攝畫面）

台中烏日區五光路上一處二層樓鐵皮民宅，今（3）日凌晨2時許發生火警，17歲林姓女兒、50歲吳姓媽媽命喪火窟。據悉，64歲許姓租客因曾偷竊死者內衣褲被要求搬離，雙方對簿公堂，未料許男疑似心生不滿，在開庭前9日縱火害命。案發後警方調閱監視器釐清許男逃逸過程，可見許男犯案後冷血淡定，離開現場時從容脫手套、卸口罩，神情冷靜。

許男犯案後從容脫手套、卸口罩逃離。（圖／翻攝畫面）

據了解，20多年前許男開始向該屋主租房，與林家一家六口成為鄰居，這幾年來都相安無事，直到今年初許男行為越來越反常，不僅經常在他們住處外徘徊，也曾多次偷竊17歲林姓少女的內衣褲，甚至偷拿回租屋處內，林家人事後決定報警，並要求許男退租搬離被他拒絕，最終林家忍無可忍對許男提起訴訟，希望藉由司法強制他退租搬離。

許男犯案後冷血淡定，離開現場時從容冷靜。（圖／翻攝畫面）

沒想到今日凌晨，許男先將車輛倒車撞入母女住處大門，意圖阻斷逃生路線後縱火，但睡在2樓的母女因窗戶是鐵窗，1樓大門又被車輛封死，2人受困火場內雙雙離世。

許男被依公共危險及殺人罪嫌移送法辦。（圖／翻攝畫面）

事後警方調閱火場附近監視器釐清許男逃逸方向，從中可見許男犯案後冷血淡定，離開現場時從容脫手套、卸口罩，神情冷靜。經警方鎖定追緝於環東路一帶尋獲許男，他遭逮時情緒激動，且疑似吸入罐裝瓦斯企圖畏罪輕生，但經送醫治療後無大礙，被依公共危險及殺人罪嫌移送法辦。

