冷血評論名導雷納夫婦之死 川普：他有病

好萊塢名導羅勃雷納與妻子週日（12/14）在家中遇害身亡，消息震驚全美。不過美國總統川普對此事件的評論令外界更加震驚，他竟然對死者家屬毫無同理心，甚至批評羅勃雷納患有「川普妄想症後群」，所以容易激怒他人引發衝突。

羅勃雷納（Rob Reiner）不僅在娛樂圈有著舉足輕重的影響力，他也是著名的民主黨支持者。他和妻子遇害消息傳出後，包括前總統歐巴馬夫婦、前副總統賀錦麗、前眾議院議長裴洛西等人紛紛發文悼念。

不過川普顯然對雷納長期不滿。他週日在社群媒體發文稱，雷納死前「備受折磨、苦苦掙扎」，還說雷納是因為反對川普「引發他人憤怒致死」。川普寫著：「他（雷納）知道他對川普總統的偏執會讓別人發狂。」甚至說雷納「罹患川普恐慌症候群而導致心智殘疾」。

白宮在X平台帳號轉發川普上述發文。

曾在歐巴馬政府擔任白宮顧問的艾克塞羅德（David Axelrod）痛批川普冷血。他在X平台發文寫著：「在雷納家屬面臨重大傷痛之際，如此毫無同理心和慈悲心的發言實在令人感到可悲又發人深省。」

共和黨內的川普批判者、聯邦眾議員馬西（Thomas Massie）痛罵：「不管你對雷納有什麼看法，當他被殘忍謀殺時發出如此不尊敬的言論實在非常不適當。」

最近和川普鬧翻的MAGA政治人物、共和黨籍眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene）也說：「這是一場家庭悲劇，和政治或政敵無關。」

即便向來不敢得罪川普的眾議院議長強生（Mike Johnson）這次顯然也沒法護主。他說：「我們必須展露出良善面，需要放大這部分的聲音和情感，這就是我對這起事件的立場。」

得知各界對他發文的批評後，川普週一在白宮橢圓辦公室仍不改立場，堅稱雷納「對我們國家來說是個很糟糕的人」。他說：「我從來不喜歡雷納，無論各方面都不喜歡。」

川普指控雷納散佈有關他和俄羅斯勾結的「虛假言論」，還說他因此「自毀前程」。

