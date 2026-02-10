冷血銀行？病患家屬急領錢遭拒 行員竟回「變遺產就能領」合庫道歉了

財經中心／李宜樺報導

民眾控訴在合作金庫領取醫藥費遭刁難，行員甚至語出驚人要家屬等存款變遺產，引發社會譁然。合作金庫針對行員溝通不當致歉，承諾將加強教育訓練，並澄清網傳行員姓名並非當事人。（圖／資料照片）

銀行行員竟然對家屬傷口灑鹽？一名網友日前在社群平台Threads上痛心發文，控訴家人前往合作金庫某分行欲領取病重姊姊的醫藥費時，竟遭到行員百般刁難。更令人心碎的是，面對家屬急需用錢的困境，行員竟冷語吐出一句：「等到變遺產就可以領了。」這番極度缺乏同理心的言論，讓身心俱疲的家屬感到二次傷害，事件曝光後引發網路上萬人怒火。

合庫緊急道歉滅火曝現況

對此，合作金庫銀行緊急回應，承認行員在溝通上未能妥適理解客戶需求，造成客戶感受不佳，對此深感抱歉，並承諾將要求該分行深切檢討，加強人員教育訓練。不過合庫也澄清，目前網路上流傳的行員姓名並非當時的承辦人員，該名被誤認的員工因承受重大心理壓力已請假，呼籲網友停止轉發錯誤資訊，以免造成無辜者的二次傷害。

