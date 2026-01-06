即時中心／黃于庭報導

新北市新莊區日前發生犬隻高處墜落重傷案件。飼主搬遷至新住處，將臘腸犬獨留於未設防護措施的環境，犬隻自3樓陽台欄杆縫隙墜落至1樓；犬隻雖保住一命，但醫療照護過程卻面臨飼主不聞不問。對此，新北市政府動保處表示，依《動保法》、《動物傳染病防治條例》總計重罰12萬8,000元，並將其列為黑名單，終身不得飼養犬貓。

離譜飼主！臘腸犬經送醫搶救雖撿回一命，但經獸醫師診斷，因高處墜落導致骨盆骨折，傷勢嚴重，恐有終身癱瘓之虞。動保處第一時間聯繫飼主，說明犬隻傷勢及後續醫療照護需求，惟飼主未即時到院探視或妥善安排後續照護事宜，經多日聯繫與查證，仍未見其履行基本照護責任。

廣告 廣告

動保處認定，飼主對受傷犬隻未盡應有照護義務，已構成棄養行為。經新莊分局福營派出所員警通知飼主到案說明後，動保處依據相關事證，認定飼主違反多項動物保護及相關法規。

快新聞／超扯飼主！獨留愛犬在家「害3樓墜落恐癱瘓」 竟還棄養下場慘了

臘腸犬被單獨留置的住家，陽台欄杆縫隙大有墜樓風險。（圖／新北動保處提供）

本案飼主違反《動物保護法》第5條第2項，未提供動物安全之生活環境；同法第5條第3項，棄養動物；另查有未依規定辦理寵物登記、未完成絕育或申報繁殖管理，以及未依《動物傳染病防治條例》完成狂犬病預防注射等情事。

綜上所述，動保處依法裁處合計12萬8,000元罰鍰，並命飼主接受3小時動物保護教育課程，且列入黑名單，終身不得再飼養犬貓。

最後，動保處強調，飼主對所飼養動物負有終身照護責任，動物一旦發生意外受傷，飼主更應即時提供必要醫療與妥善照顧，絕不可置之不理；呼籲民眾於搬遷或生活環境變動時，務必事先完成陽台、窗戶及高處空間的安全防護措施，並避免獨留寵物於未設防的環境中，以防止憾事再次發生。

原文出處：快新聞／冷血飼主！獨留臘腸犬在家「害3樓墜落恐癱瘓」 竟還棄養下場慘了

更多民視新聞報導

美國活逮馬杜洛「引習近平效法」？彭博分析中共若犯台「超慘代價」

民眾黨翻車始末！黃國昌喊「辭立委再選」 四叉貓貼舊文宣打臉

下班加強保暖！17縣市低溫特報 「這6地」非常寒冷

