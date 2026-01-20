社會中心／綜合報導

36歲的獨生子長期無業啃老，因為要不到5千元，居然殘忍連揮37刀狠弒雙親。逆子殺人後變裝徒步逃亡，闖工地睡覺。逃亡45小時後落網，身上僅剩587元，還供稱管教嚴、忍很久了，兩周前網購開山刀，涉嫌預謀犯案。週二晚間，遭裁定羈押禁見。

員警vs.嫌犯廖聰賢：「摸頭不要動趴下。」躲在巷弄裡撐著雨傘的男子，被員警團團包圍，上銬逮補，他就是犯下新北市蘆洲雙屍命案，36歲的廖聰賢。員警vs.嫌犯廖聰賢：「手上來手上來。」持開山刀手刃父母，逆子逃亡45小時落網，犯案軌跡跟著曝光。17號晚上行兇後，他先騎機車離開再棄車，深夜10點多，改搭計程車逃往新莊。多次穿脫外套變裝，並把手機關機，連著兩天，都在新莊體育場周圍遊蕩，睡路邊長椅。新莊中和里里長林孟鴻：「（警方）在公園在部署要抓那位嫌疑人，（房內）血肉模糊的狀態，怎麼會把自己的父母親殺成這樣，真的太恐怖了。」

冷血! 啃老逆子共砍父母殺37刀 新北地院裁定羈押禁見

狠心殺害年邁雙親的廖姓嫌犯遭裁定羈押。（圖／民視新聞）記者vs.嫌犯廖聰賢：「良心會不會過意不去。」廖聰賢平時遊手好閒，36歲還無業啃老，卻聲稱因從小被父母打罵到大，早已忍無可忍，兩周前預謀買開山刀放在家。還供述當天不滿索討5千元零用錢不成，甚至父親揚言斷掉金援，要他出門工作，引爆殺機。砍了母親至少13刀，砍到頭顱破裂；父親則被砍了超過24刀，雙手滿布傷口，顯然是拼命擋刀，遭活活砍死。法醫高大成：「血跡會那麼多大概就是因為，砍的沒有到要害但是出血量很多，表示被砍的人一直有反抗，所以血一直噴一直噴噴得滿地都是。」

冷血! 啃老逆子共砍父母殺37刀 新北地院裁定羈押禁見

狠心殺害年邁雙親的廖姓嫌犯遭裁定羈押。（圖／民視新聞）嫌犯廖聰賢vs.記者：「殺害父母你有後悔嗎。」殘忍砍死雙親，落網卻冷血麻木，更激起親友憤恨，群起到警局堵人！嫌犯廖聰賢vs.死者親友：「下來啦下來啦。」連警方也看不下去，建請檢察官聲押。週二晚間，遭裁定羈押禁見。最重可判死刑或無期徒刑，而世界上唯一愛他的父母，更再也回不來。

