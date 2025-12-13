冷血！憲兵勒斃女友、性侵屍體兩次 判決出爐「逃過死刑」

即時中心／高睿鴻報導

許多民眾至今仍支持「殺人償命」，但基於人權考量，現今死刑判決的案例大幅減少，時常引發輿論爭議；例如，去（2024）年5月我國發生震驚各界的「憲兵殺人性侵屍體」案，憲兵許俊傑不僅殘忍勒斃同袍女友，事後竟還性侵屍體兩次，惡行重大。事後，檢方依殺人、侮辱屍體等罪起訴；法院審酌案情後，一審判決無期徒刑、二審維持原判定讞，許男確定「逃死」，引發民眾熱議。

據悉，許男與劉女從高中就認識、互為同學關係，畢業後一起從軍，且都擔任憲兵、效力同一單位。服役期間，兩人的感情逐漸升溫，最終成為男女朋友關係，一度穩定交往；豈料，許男卻因控制慾強、不時懷疑女友「變心」，兩人隨著不斷爭執，感情逐漸生變。劉女最終提出分手，卻沒想到，此舉更進一步刺激許男，使後者醋勁大發、決定下狠手。

2024年5月17日晚，許俊傑直接拿女友住家的鑰匙入門，打算與劉「談判」，一開始，兩人對話還算平和，因此劉女胞姊沒有介入；沒想到，隔天因三姐弟已約好前往桃園見爺爺，眼看時間快到、劉女卻遲遲未出房門，胞姊只能多次出聲喊人。詭異的是，雖然胞姊不斷收到「再等等」之類的訊息，但等了1個多小時，還是沒見到劉女出門。

此時，劉女胞姊終於察覺異樣，於是不斷拍門、要求劉女走出來，沒想到Line竟突然跳出「妹妹死了」的訊息。劉女破門後，赫然發現妹妹全身赤裸、躺在床上、明顯已死亡多時；本來在房間內的許男，趕緊衝出房門，想拿水果刀自殘，所幸被制止。警方獲報後，趕緊到現場逮捕許男，但劉女送醫後仍回天乏術。

後來許男證稱，他是在18日早上9點左右，再次於劉女房間與對方談判，希望挽回感情；但劉女依舊拒絕，導致許男情緒失控、以手用力掐對方脖子，最終導致後者窒息亡。更誇張的是，許男見對方死亡後，竟又出拳猛打劉女臉部5次、還性侵屍體兩次，並且都完成射精行為，情節相當離譜。

事後，死者家屬怒批許男，指出後者控制慾旺盛、容易吃醋、根本就是恐怖情人；也是因為這樣，讓劉女再也無法忍受，所以提出分手，卻沒想到因此喪命。當劉女提分手時，許男判斷，對方一定是有了新歡，甚至質疑其出軌。所以，完成殺人行為後，許男竟還檢查劉女手機、甚至以後者的名義，傳送訊息與軍中同袍聊天。

綜上述，檢方依據軍人殺人、侮辱屍體等罪起訴許俊傑，一審、二審均判決無期徒刑，卻引發網民熱烈討論；因許男作案手段殘忍，最終卻仍「逃死」，僅需承受牢獄之災。

