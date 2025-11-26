冷血！22歲母跟男友吵架 「家中產子」11樓丟下致死

台中市太平區一名22歲的女子跟男友吵架，竟把剛出生的兒子從住家社區大樓11樓往外丟。（圖／東森新聞）





台中市太平區一名22歲的女子跟男友吵架，竟把剛出生的兒子從住家社區大樓11樓往外丟，導致嬰兒重傷死亡。起初家屬還以為是發生意外，直到孩子被送醫搶救後，院方馬上發現傷勢不對勁通報警方，才揭開駭人內幕。檢方近日偵結，依殺人罪起訴女子。

現代人普遍晚婚生活壓力大，許多不孕爸媽花了龐大金錢，忍著身體不適，都要想辦法生個寶貝小孩。但台中卻驚傳有媽媽親手把剛出生的孩子，從11樓狠心推落摔死。

其他民眾：「那應該是很年輕的媽媽吧，就可能就比較沒有母性，是一定冷血呀，因為她做的事情就不是人做的事情啊。」

廣告 廣告

記者vs.其他民眾：「當然會覺得殘忍呀，那是一定的呀，一個活生生的小朋友。」

殘忍冷血宛如電影情節，卻在真實生活上演，台中太平的某社區大樓，一名才22歲的夏姓女子，去年11月28日凌晨3點多在自家房間內生下男嬰。明知孩子有呼吸心跳，卻用毛毯包裹孩子，放在窗框上再推下，導致男嬰從11樓重摔到1樓花圃，全身多處骨折出血，臟器損傷而亡。

法醫高大成：「你如果用丟的，就會有一個拋物線的距離，不可能是摔下來嘛，那你放在旁邊，有可能不小心被跌下來的，所以要利用這樣規避責任啦，我想她有可能是這樣想啦。」

法醫高大成分析，女子可能當下想用意外墜樓規避責任，但檢方調查，她2021年跟莊姓男子交往，2年後先生了女兒，後來雙方在去年3月分手，但是她3月底生理期沒準時，10月發現懷孕，11月生下孩子後就犯案，而她動手的原因，很可能是跟男友吵架，狠心報復。

法醫高大成：「這個男的喔，有跟她吵架的時候，又提到說搞不好你那個不是我小孩，所以愈想愈生氣，不是那就丟掉就好啦，把他丟掉所以才把他丟掉就造成這個問題出來，但她男友刺激她，不知道要判刑嗎，沒反抗能力又至親，這至少判10年以上啦。」

才剛出生的孩子就被母親摔死，警方跟社會局提告。檢方認定夏姓女子涉犯兒少法，成年人故意對兒童殺人罪嫌被起訴，殘殺至親最重可判死刑。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

香港大火釀12死！37歲消防員殉職 特首李家超：極度痛心

香港大火延燒多大樓！6分鐘奪命 時間軸曝光

高雄海霸王驚悚意外！工人、堆高機4樓墜落1死

