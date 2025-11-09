繼續追蹤台南這起逆向肇逃車禍，在事發後10分鐘，48歲汽車駕駛把車開到一處巷口，車輛開始冒出大量濃煙！駕駛原本還賴在車上不肯下來，後來下車後，只關心自己的車子，之後把才改騎機車，接女友下班。他甚至跟警方供稱，是恍神撞車，為了「載女友」才逃逸，誇張行徑，卻讓35歲騎士生命垂危搶救中。

冷血10分鐘畫面曝！撞人後躲巷口，終於下車卻是看車損。（圖／TVBS）

警方於晚上10點找到肇事車輛。透過監視器畫面可見，車禍發生約10分鐘後，也就是8號晚上9點24分，這部黑色轎車靠邊倒車，停在一處巷口。車輛剛停好，車頂便開始冒出陣陣濃煙。煙霧越來越大、越來越濃，路過的民眾紛紛張望。原本想賴在車上不走的駕駛，終於打開車門，只見他穿著白上衣、黑短褲，一下打開引擎蓋、一下開前後車門，直到兩三分鐘後煙霧消散得差不多，才關上門徒步離開現場。

挨撞的騎士倒臥在斑馬線上，熱心民眾和救護員CPR急救，抬上擔架緊急送醫，至今還未脫離危險。（圖／TVBS）

目擊民眾表示，看到肇事者到街口時還有停紅綠燈，但不知為何又跑了，應該是清楚知道自己有撞到人。從車子冒煙程度來看，肇事者顯然知道自己撞了人、車子壞了，卻一副若無其事的樣子。相比之下，同一時間被撞的35歲吳姓騎士倒臥在斑馬線上，由熱心民眾和救護員進行CPR急救，抬上擔架由救護車緊急送醫。目擊民眾提到，在施救過後看到騎士耳朵一直滲血，應該是腦部已經出血。至今，這位騎士仍處於命危狀態，難以脫離險境。

開車的48歲陳姓男子從事工地業，他向警方供稱週六晚上下班後「開車恍神」才釀禍。更誇張的是，他逃逸的理由是「要去載下班的女友」，但車子已經毀損嚴重，根本無法行駛。他沒有留在現場處理，這樣的行為完全罔顧他人安危，令人髮指。

