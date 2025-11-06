冷血D.O.都敬秀狠到發毛！ 池昌旭《操控遊戲》動作戲帥翻觀眾
池昌旭、D.O.都敬秀、李光洙主演的Disney+最新韓劇《操控遊戲》昨（5日）正式上線！該劇改編自同為池昌旭主演的電影《虛擬都市》，池昌旭在首播就狂飆演技，除了剛入獄悽慘而絕望的樣子令人揪心；面臨獄友暗殺，他以一打十、滿臉是血地大殺四方，爆炸性場面讓粉絲直呼「不愧是動作男神！」池昌旭表示這次的動作戲不走寫實路線，而是像漫畫一樣充滿戲劇張力，「各種各樣的動作場面讓我玩得超開心！」更預告後續還有飛車追逐等精彩場景，絕對值得期待。
池昌旭坐冤獄慘到底！憤而復仇
《操控遊戲》故事講述勤奮的外送員朴台仲（池昌旭 飾），某天因替人送手機竟被誣陷成強姦殺人犯，從此入獄服刑、失去一切。池昌旭坦言，當他聽到影集確定開拍時，第一反應就是「我一定要參與！」果真一讀劇本就被角色吸引，立刻點頭接演，導演朴信禹形容角色台仲非常純真善良，簡直像「獨角獸」一樣稀有，「不過池昌旭的熱情與能量讓這個角色更有真實感」，大讚想不到誰比他更適合來飾演。
《操控遊戲》首播一口氣釋出四集，刻畫出朴台仲從好好先生黑化的全過程。遭陷害入獄後的台仲，不但女友離他而去、每天還要被獄中大哥暴打，經歷多次輕生失敗後，他受到獄友開導、決定安穩度日，然而某天卻發現另一名囚犯的遭遇與自己如出一轍，弟弟也因疑似持有關鍵證據而慘遭殺害，使他毅然決然踏上復仇之路。
都敬秀超反差！演活「眼神清澈的瘋子」
《操控遊戲》另一大亮點無疑是D.O.都敬秀首次挑戰反派，飾演冷血的操盤手安耀翰，專門替有錢人找替罪羔羊、以他人痛苦為樂。導演朴信禹直言：「耀翰就是個精神病患者，雖然擁有一切，但心理上像個未成熟的孩子，代表非常純粹的邪惡。」
導演也透露，這次選角就是看上都敬秀那雙純真的眼睛與無害的微笑，成功打造出「眼神清澈的瘋子」形象。D.O.都敬秀則坦言，為了詮釋角色，除了參考了大量影視作品中對精神病患的描寫，甚至還和池昌旭討論「怎樣才能殘忍地殺人」，在劇中果真壞得讓人印象深刻。
《操控遊戲》已正式在Disney+獨家登場，首播上線四集，之後每週三更新兩集。導演表示不想把復仇劇拍得太沉重，而希望觀眾能一路緊張到底「這是一部你一旦開始看，就停不下來的影集！」而池昌旭、D.O.都敬秀也即將展開正面對決，敬請觀眾們期待。
